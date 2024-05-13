龍頭放榜｜騰訊阿里齊放榜 萬九關前觀望科企業績

上周五恒指在中央減股息稅消息推動下，指數繼續攀升，收市報18,963點，大市成交高達1,710億，動力充沛；而相信最受惠的紅籌股份，指數更升接近4%。彭博指，內地機構正考慮港府簡化股息稅、避免重複徵收的提議。內地投資者目前經「港股通」買賣港股，須向內地支付股息紅利稅。內地個人與公募基金倘買賣「港股通」中的H股、香港本地股份及在港上市的外國公司，皆須繳付20%紅利稅；但紅籌股則在上述20%稅率外，須額外再繳10%企業所得稅，令紅籌股的紅利稅總計為28%；有關安排被指涉及雙重徵稅。內地券商中金估計，措施涉及的減稅規模在100至200億元之間，規模有限，但或仍可以提振市場情緒。

恒生指數上周五逼近萬九關後，港股美國預託證券(ADR)乏方向，綜合主要藍籌ADR表現，相當恒指跌約97點。本周多家科企龍頭公布季績，市場觀望其成績表能否為短期內已上衝近3千的恒指注入新動力。

招商：港上市科企較海外同業明顯折讓

展望大市，科技股業績期將至。周二將會有騰訊控股(700)和阿里巴巴(9988)公布季績，周四則有百度集團(9888)和京東集團(9618)放榜。招商證券最近報告曾分析，在港股整體市場情緒提振下，中國互聯網行業估值已從底部開始逐步企穩回升；當前行業估值仍處於相對較低的水平，與海外同行業相比更存在53%的EV/EBITDA折讓。該行更指出，部分公司依然展現出可觀的增長潛力，包括騰訊、騰訊音樂及拼多多等。

另外，周末英國《金融時報》報道，美國政府或最快在周二公布向一系列中國貨品徵收新的關稅，當中電動汽車稅率可能由目前約25%大幅增至100%；此外，半導體產品及太陽能設備傳亦在名單當中；相關股份表現，值得留意。