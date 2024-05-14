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財經
2024-05-14 04:30:19
日報

９個月高｜恒指越萬九 資金輪流炒

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港股

港股昨成功突破19,000點，惟大市沽空率達16%。(林靄怡攝)

港股昨輕微低開59點後，未幾即掉頭向上，全日大多數時間守在19,000水平之上，收市升151點或0.8%，報19,115點，創逾9個月高；科指繼續跑贏，升1.42%，報4,018點，重返4,000關之上；主板成交額1,472億元，沽空額佔16%或235.9億元。

重磅科技股在公布季績前炒上，阿里巴巴(9988)全日升4.1%，騰訊控股(700)也升1.9%；美團(3690)升3.1%，單阿里與美團合力貢獻恒指91點。

資金繼續追逐消息股和落後股，炒輪動明顯。彭博報道，拜登政府對中國產品加徵關稅，電動車或面臨增加3倍關稅，四大電動車股偏軟下跌；但有指部分對美國經濟有利的產品如製造太陽能面板零件的機器，或獲得豁免，鴻騰精密(6088)升12%。

中國財政部宣布發行1萬億元人民幣超長國債的計劃；當中20年期佔3,000億元、30年期佔6,000億元、50年期佔1,000億元；首批在本周五開始發行，最後一期在11月15日發行。市場憧憬中央在充實財政後，會加大經濟政策的刺激力度；基建股炒上。中國中車(1766)升7%，三大基建股中國中鐵(390)、中國鐵建(1186)、中國交通建設(1800)升幅介乎3%至4%。內房股分化，先前炒上的股份大部分有回吐，但中國奧園(3883)接力升44%，花樣年(1777)升17%。

中金：政策兌現前料震盪

中金指，港股已經攀升至第一階段目標、即19,000點大關，在更多政策兌現前料整體呈現震盪走勢，「我們對市場在這個位置上歇一歇，甚至有所回調也並不意外」。

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