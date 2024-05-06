Ａ股復市｜大行估最壞時間已過 北水重臨 熊軍守萬九關

恒生指數錄逾6年最長升浪，9日累計大升13.9%或2,251點，至18,475點，單計上周進帳824點或4.7%，連升兩周。美股上周五報捷，港股美國預託證券(ADR)亦普遍走高，綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒指今日高開逾70點。

五一黃金周後內地股市今日復市，由於休市期間海外中資股表現亮麗，市場估計A股今日表現不俗，同時又憧憬已連升9個交易日的港股在港股通開閘下再添動力，惟上周五起淡友見蠢動，目前熊證街貨仍佔多，收回重倉區守在19,000點水平。熊軍博大市在萬九關受阻之際，大行對中資股的態度漸變樂觀，繼建銀國際之後，美銀證券亦估計中國股市最差時刻已過。

港股本月兩個交易日在港股通暫停下仍錄逾千億元成交，市場憧憬今日北水重臨下交易會更見活動，不過上周五淡友見出手，大市沽空額按日多逾兩成，至逾190億元，沽空率亦升至16.4%，按日多2.9個百分點，當中以盈富基金(2800)成主要目標，沽空額按日飆13倍，至近26億元，為港股中最活躍，不排除有資金在大市高位對沖。

按輪證發行商數據，目前熊證街貨佔比仍高近六成，重倉區19,000關水平囤積7.6億份街貨；其次為18,800點水平，最新亦駐守近4.3億份街貨。

後市受制多項因素 牛市—難定斷

美銀國際認為，從資金外流及估值兩方面看，中國股市最壞時刻已過，至少今年情況會如此，主要由於市場估計中國人民銀行推出寬鬆政策，以及在政治局會議後憧憬內房措施再有鬆綁。不過該行認為目前市場信心仍低迷，後市仍受制地緣政局、宏觀數據及政策力度。事實上，建銀國際證券研究部董事總經理趙文利上月底亦曾指，相信港股最壞時刻已過，熊市已近尾聲，但仍難定斷牛市重臨。