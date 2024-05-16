Ａ股振奮｜中央傳出手救樓市 國企或低價掃入內房庫存

外電《彭博》引述消息人士報道，國務院正向部分省份和政府機構徵求處理樓市的初步意見，或要求各地方政府收購為數眾多的未售出單位。憧憬中央會著手處理此燙手山芋，A股滬深兩市雖然報跌，但房地產相關股份廣泛造好，地產指數一度升超過3%，收市升幅收斂至1.08%；此外，房地產開發、房地產服務、和裝修建材股都錄得資金流入。

外電指部分將轉為保障房

《彭博》報道又指，地方國企或會被要求在國有銀行支持下，低價從有困難的發展商手上購入樓盤，當中相當部分將轉為保障房。但相信計劃即使獲得領導拍版，或仍需時數月去最後細化計劃。同時，《證券時報》旗下的《財聯社》昨日有報道指，杭州市臨安區有先行例子，將在區內收購一批商品住房用作公共租賃住房，還列出具體要求。