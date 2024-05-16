Ａ股振奮｜中央傳出手救樓市 國企或低價掃入內房庫存

外電《彭博》引述消息人士報道，國務院正向部分省份和政府機構徵求處理樓市的初步意見，或要求各地方政府收購為數眾多的未售出單位。憧憬中央會著手處理此燙手山芋，A股滬深兩市雖然報跌，但房地產相關股份廣泛造好，地產指數一度升超過3%，收市升幅收斂至1.08%；此外，房地產開發、房地產服務、和裝修建材股都錄得資金流入。
外電指部分將轉為保障房
《彭博》報道又指，地方國企或會被要求在國有銀行支持下，低價從有困難的發展商手上購入樓盤，當中相當部分將轉為保障房。但相信計劃即使獲得領導拍版，或仍需時數月去最後細化計劃。同時，《證券時報》旗下的《財聯社》昨日有報道指，杭州市臨安區有先行例子，將在區內收購一批商品住房用作公共租賃住房，還列出具體要求。
MSCI再大手剔出中國股票
不過，國際指數公司MSCI公布5月季檢，當中中國指數有56隻剔走，香港則有兩隻，多家中港地產公司股票被剔出，包括碧桂園(2007)、越秀地產(123)和恒隆地產(101)；換馬將在5月31日收盤生效。按旗艦的ACWI指數整體剔出股份數目為121隻計，意味中國股票已佔當中46%，為連續兩季遭大手剔出的市場；相反印度股票今季納入13隻，為各市場中最多。
在MSCI香港指數中，沒有新增股份，恒隆地產、ESR (1821)被剔除。中國指數中，新增股份為海信家電(921)和五礦資源(1208)；被剔除股份約15家，包括：越秀地產、碧桂園、碧桂園服務(6098)、中海物業(2669)、三一國際(631)、建滔集團(148)、東風集團(489)、中國國航(753)、康哲藥業(867)、中遠海運港口(1199)、中國信達(1359)、東方甄選(1797)、復星醫藥(2196)、眾安在綫(6060)及再鼎醫藥(9688)。