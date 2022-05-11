中海外挫36% 龍光瀉七成 4內房上月銷售齊跌

內房公布4月銷售齊跌。中國海外(688)上月物業銷售額203.62億元(人民幣，下同)(約240.6億港元)，按年跌35.8%，樓面面積涉89.71萬方米，減39.6%。首4個月銷售686.42億元，挫43.3%。同系的中海外宏洋(081)上月銷售29億元，按年跌52.8%；4個月涉120.68億元，失44.3%。

另外，新城發展(1030)4月合約銷售金額90.29億元，較3月錄119.66億元，跌24.5%，按年則挫56.5%。首4個月涉400.88億元，瀉43%。龍光集團(3380)上月銷售額約32億元，按年挫70.9%。不過越秀地產(123)則逆向錄增長，上月銷售額125.44億元，按年增61%。

大行料解除封城前 股價續軟

摩根大通報告指，內地5月樓市表現持續疲軟，本月首周30個主要城市銷售額按年減59%，跌幅按周擴大，雖然部分發展商銷情略有改善，但由於目前新冠肺炎疫情防控政策仍然趨嚴，預期行業復甦或進一步推遲到第三季。內房股股價將持續疲軟，直至內地解除封城措施、需求大幅放鬆及銷售復甦才見起色，但建議可趁低買入，維持審慎看法，看好中海外、華潤置地(1109)、龍湖集團(960)，予目標價分別為32港元、45港元及50港元。