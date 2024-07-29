「九陽」小家電品牌母企JS環球生活發盈警　料上半年少賺約四成

JS環球生活（1691）發盈警公告，表示集團預期2024年上半年來自持續經營業務之溢利不少於約2,830萬美元，按年減少不超過約38.7%，預期來自持續經營業務之溢利下降主要歸因為拓展亞太市場的銷售及推廣費用有所增加，包括透過不同媒體渠道加強對品牌形象及消費者意識、提升全渠道分銷能力、增加銷售人員以及對核心產品及新產品的推廣等。

JS環球生活指，為支持亞太區業務迅速擴張導致整體行政開支有所增加，尤其是員工成本及專業費用；加上中國市場業務受行業競爭加劇、渠道加速變化令年度主打新品系列，並未於上半年全部上市等不利因素影響。

JS環球生活預期，上半年來自持續經營業務之經調整溢利約為1,390萬美元，按年減少約 73.3%。持續經營業務之溢利調整主要包括剔除集團於2024年上半年向「SharkNinja Inc.」之附屬公司提供增值採購服務而收取之採購服務收入，原因為該等採購服務被視為一項過渡性安排，且目前預期將於2025年終止。

JS環球生活旗下擁有多個品牌，包括中國著名小家電品牌「九陽」、在美國市場發展的「Shark」及「Ninja」，均專注於清潔，食品料理和烹飪電器等生產及製造。