「互換通」正式上線近一年　金管局：4月日均交易額達120億人幣

至於日均成交名義本金約76億元人民幣，按月計算的日均成交名義本金增長近三倍，從上線首月日均約30億元人民幣增至2024年4月日均120億元人民幣以上，為境內外投資者開展人民幣資產配置提供便利、高效的風險管理工具。

金管局指，自業務上線以來，交易清算等機制安排運轉順暢，境內外投資者積極踴躍參與，業務量持續上升。截至2024年四月尾，20家境內報價商與58家境外投資者，累計達成人民幣利率互換交易3,600多筆，名義本金總額約1.77萬億元人民幣。

金管局補充，為進一步促進內地與香港金融衍生品市場協同發展，構建高水準金融開放格局，中國人民銀行、香港證券及期貨事務監察委員會、香港金管局在充分總結「互換通」運行經驗、認真聽取境內外投資者意見建議的基礎上，支持「互換通」機制安排進一步優化。

一是豐富產品類型，推出以國際貨幣市場結算日為支付周期的利率互換合約，與國際主流交易品種接軌，滿足境內外投資者多樣化風險管理需求；二是完善配套功能，推出合約壓縮服務及配套支持的歷史起息合約，便利參與機構管理存續期合約業務規模，降低資本佔用，活躍市場交易。此外，全國銀行間同業拆借中心、銀行間市場清算所股份有限公司、香港場外結算有限公司還將同步推出其他系統優化和優惠措施，降低境內外投資者業務參與成本。