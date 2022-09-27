由優質中國房地產企業大獎及優質物業管理大獎籌委會主辧、合富輝煌集團全力支持、am730作為媒體支持的「優質中國房地產企業大獎」及「優質物業管理大獎」2022頒獎典禮，今日（27日）假尖沙咀九龍香格里拉大酒店宴會廳舉行。該頒獎典禮為業界矚目的年度盛事，被業界高度關注及認同，為中國房地產業界、財經界及投資者提供參考指標。本年度共10間優秀房地產企業及物業管理獲此殊榮，為業界樹立典範。
頒獎典禮由「優質中國房地產企業大獎」及「優質物業管理大獎」籌委會主席鄭燕華致揭幕辭，並邀請到中聯辦經濟部副部長兼貿易處負責人劉亞軍、財經事務及庫務局副局長陳浩濂, JP、商務及經濟發展局副局長陳百里博士, JP及建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓BBS, JP擔任主禮嘉賓。
「優質中國房地產企業大獎」及
「優質物業管理大獎」2022得名單
*排名不分先後
優質中國房地產企業大獎
- 中國天保集團發展有限公司
China Tianbao Group Development Company Limited（01427）
- 中國海外發展有限公司
China Overseas Land & Investment Limited（00688）
- 華潤置地有限公司
China Resources Land Limited（01109）
- 越秀地產股份有限公司
Yuexiu Property Company Limited（00123）
- 雅居樂集團控股有限公司
Agile Group Holdings Limited（03383）
- 遠洋集團控股有限公司
Sino-Ocean Group Holding Limited（03377）
優質物業管理大獎
- 中海物業集團有限公司
China Overseas Property Holdings Limited（02669）
- 祈福生活服務控股有限公司
Clifford Modern Living Holdings Limited（03686）
- 保利物業服務股份有限公司
Poly Property Services Company Limited（06049）
- 時代鄰裡控股有限公司
Times Neighborhood Holdings Limited（09928）