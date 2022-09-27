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財經
2022-09-27 16:15:00

「優質中國房地產企業大獎」及「優質物業管理大獎」2022頒獎典禮

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「優質中國房地產企業大獎」及「優質物業管理大獎」2022頒獎典禮完滿舉行

「優質中國房地產企業大獎」及「優質物業管理大獎」2022頒獎典禮今日假尖沙咀九龍香格里拉大酒店完滿舉行

由優質中國房地產企業大獎及優質物業管理大獎籌委會主辧、合富輝煌集團全力支持、am730作為媒體支持「優質中國房地產企業大獎」及「優質物業管理大獎」2022頒獎典禮，今日（27日）假尖沙咀九龍香格里拉大酒店宴會廳舉行。該頒獎典禮為業界矚目的年度盛事，被業界高度關注及認同，為中國房地產業界、財經界及投資者提供參考指標。本年度共10間優秀房地產企業及物業管理獲此殊榮，為業界樹立典範。

頒獎典禮由「優質中國房地產企業大獎」及「優質物業管理大獎」籌委會主席鄭燕華致揭幕辭，並邀請到中聯辦經濟部副部長兼貿易處負責人劉亞軍、財經事務及庫務局副局長陳浩濂, JP、商務及經濟發展局副局長陳百里博士, JP及建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓BBS, JP擔任主禮嘉賓。

 

「優質中國房地產企業大獎」及
「優質物業管理大獎」2022得名單

*排名不分先後
 

優質中國房地產企業大獎

  • 中國天保集團發展有限公司
    China Tianbao Group Development Company Limited（01427）
     
  • 中國海外發展有限公司
    China Overseas Land & Investment Limited（00688）
     
  • 華潤置地有限公司
    China Resources Land Limited（01109）
     
  • 越秀地產股份有限公司
    Yuexiu Property Company Limited（00123）
     
  • 雅居樂集團控股有限公司
    Agile Group Holdings Limited（03383）
     
  • 遠洋集團控股有限公司
    Sino-Ocean Group Holding Limited（03377）

 

優質物業管理大獎

  • 中海物業集團有限公司
    China Overseas Property Holdings Limited（02669）
     
  • 祈福生活服務控股有限公司
    Clifford Modern Living Holdings Limited（03686）
     
  • 保利物業服務股份有限公司
    Poly Property Services Company Limited（06049）
     
  • 時代鄰裡控股有限公司
    Times Neighborhood Holdings Limited（09928）
「優質中國房地產企業大獎」及「優質物業管理大獎」2022 「優質中國房地產企業大獎」及「優質物業管理大獎」2022 「優質中國房地產企業大獎」及「優質物業管理大獎」2022
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