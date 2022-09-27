由優質中國房地產企業大獎及優質物業管理大獎籌委會主辧、合富輝煌集團全力支持、am730作為媒體支持的「優質中國房地產企業大獎」及「優質物業管理大獎」2022頒獎典禮，今日（27日）假尖沙咀九龍香格里拉大酒店宴會廳舉行。該頒獎典禮為業界矚目的年度盛事，被業界高度關注及認同，為中國房地產業界、財經界及投資者提供參考指標。本年度共10間優秀房地產企業及物業管理獲此殊榮，為業界樹立典範。

頒獎典禮由「優質中國房地產企業大獎」及「優質物業管理大獎」籌委會主席鄭燕華致揭幕辭，並邀請到中聯辦經濟部副部長兼貿易處負責人劉亞軍、財經事務及庫務局副局長陳浩濂, JP、商務及經濟發展局副局長陳百里博士, JP及建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓BBS, JP擔任主禮嘉賓。

「優質中國房地產企業大獎」及

「優質物業管理大獎」 2022 得名單

*排名不分先後



優質中國房地產企業大獎

中國天保集團發展有限公司

China Tianbao Group Development Company Limited（ 01427）



中國海外發展有限公司

China Overseas Land & Investment Limited（ 00688）



華潤置地有限公司

China Resources Land Limited（ 01109）



越秀地產股份有限公司

Yuexiu Property Company Limited（ 00123）



雅居樂集團控股有限公司

Agile Group Holdings Limited（ 03383）



遠洋集團控股有限公司

Sino-Ocean Group Holding Limited（ 03377）

優質物業管理大獎