「和府撈麵」內地餐飲品牌攻銅鑼灣開鋪 香港上市「奈雪的茶」進駐尖沙咀

繼內地人氣餐飲品牌「蜜雪冰城」、「木屋燒烤」相繼在港插旗發展事業後，再有餐飲品牌進駐本港。內地麵食連鎖店「和府撈麵」近日被發現於銅鑼灣黃金地段羅素街開鋪；2021年在香港上市「奈雪的茶」亦最新宣布進駐尖沙咀。

「和府撈麵」已啟動在港上市計劃

據「和府撈麵」官網資料顯示，公司為以麵食為特色的中國餐飲連鎖品牌，於2012年成立。截至2022年底，在全中國60座城市，有400餘家直營門市，擁有超過1,000萬品牌會員；2016到2022年共取得到6輪融資。價格上，內地分店顯示，撈麵及湯麵每碗約30餘元起，主打菜式包括草本豬骨湯雪花豬肉麵。

至於「和府撈麵」攻港主要由本港投資推廣署協助引入，去年11月時，和府餐飲管理公司董事長李學林稱，「公司已在香港組建團隊，將開設第一家餐飲門店，隨後將在港大規模擴張，並希望以香港為節點，進一步布局東南亞市場。同時，公司也已啟動在港上市計劃。經前期調研後，對香港市場很有信心」。

當時李學林又表示，本港是國際投融資中心，和府餐飲希望充分利用香港的優勢，在港建成管理中心、結算中心和供應鏈中心，並利用香港投融資平台進行海外投資併購。