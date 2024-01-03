熱門搜尋:
羽田機場 六合彩 日本地震 姜濤 劉馬車 農曆新年2024 叱咤2023 黎淑賢去世 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 山姆超市 MIRROR 恒生指數 李家超 日圓匯率 交稅 御半山 尹光 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-01-03 11:15:00

「和府撈麵」內地餐飲品牌攻銅鑼灣開鋪　香港上市「奈雪的茶」進駐尖沙咀

分享：

「和府撈麵」內地餐飲品牌攻銅鑼灣開鋪　香港上市「奈雪的茶」進駐尖沙咀

繼內地人氣餐飲品牌「蜜雪冰城」、「木屋燒烤」相繼在港插旗發展事業後，再有餐飲品牌進駐本港。內地麵食連鎖店「和府撈麵」近日被發現於銅鑼灣黃金地段羅素街開鋪；2021年在香港上市「奈雪的茶」亦最新宣布進駐尖沙咀。

「和府撈麵」已啟動在港上市計劃

據「和府撈麵」官網資料顯示，公司為以麵食為特色的中國餐飲連鎖品牌，於2012年成立。截至2022年底，在全中國60座城市，有400餘家直營門市，擁有超過1,000萬品牌會員；2016到2022年共取得到6輪融資。價格上，內地分店顯示，撈麵及湯麵每碗約30餘元起，主打菜式包括草本豬骨湯雪花豬肉麵。

至於「和府撈麵」攻港主要由本港投資推廣署協助引入，去年11月時，和府餐飲管理公司董事長李學林稱，「公司已在香港組建團隊，將開設第一家餐飲門店，隨後將在港大規模擴張，並希望以香港為節點，進一步布局東南亞市場。同時，公司也已啟動在港上市計劃。經前期調研後，對香港市場很有信心」。

當時李學林又表示，本港是國際投融資中心，和府餐飲希望充分利用香港的優勢，在港建成管理中心、結算中心和供應鏈中心，並利用香港投融資平台進行海外投資併購。

香港上市「奈雪的茶」進駐尖沙咀

至於2021年在港上市「奈雪的茶」（2150），亦宣布將在旺區尖沙咀開設新分店，據網上資料顯示，其位於K11 Art Mall分店即將開幕。「奈雪的茶」亦已在2019年於山頂開設香港首間分店。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受