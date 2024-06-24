「大劉」劉鑾雄及甘比將12%華置股份存入CCASS　股價曾升7%｜異動股

「大劉」劉鑾雄及甘比將12%華置股份存入CCASS。(資料圖片／林俊源攝)

華人置業（127）股價出現異動，是自2021年私有化失敗以來首次。華置前董事會主席、行政總裁劉鑾雄（大劉），以及現任華置行政總裁兼執行董事的陳凱韻（甘比），疑將12%華置股份存入CCASS。

據港交所中央結算系統（CCASS）數據顯示，上周三（6月19日）有約2.31億股或12.1%華置股份，存入CCASS，並轉至法巴倉位。若以當日收市價1.14元計，該些股份總市值約2.63億元。