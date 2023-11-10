「大劉」劉鑾雄：樓市「冧了不易救」　今日投資環境港人要識自保 (持續更新)

大劉：不一定由長子做 能者居之
【16:50更新】被問及未來生意會交由哪位子女打理，「大劉」指看好誰都不會公開講，並多次重申有能者居之，「不一定由長子做，能者居之」。他又說，開記招是「還一個公道給老婆，保護屋企人」。
樓市「冧咗都唔易救得起」
【16:30更新】樓價方面，「大劉」說港府若不再做積極政策，樓市「冧咗都唔易救得起」，但明白政府難處，「撤辣又驚，唔撤辣又驚」。他又稱，自己並非做官，講甚麼都多餘。他又不敢建議港府做事，「個官字點寫，有多少把口？」、「驚講咗又唔岩，講咗又幫唔到大局。」
甘比曾叫早些沽恒大但無聽
【16:20更新】「大劉」指，甘比與她姐姐曾多次叫他早些沽出恒大投資，但自己無聽。他又說，今日的投資環境，港人要識自保，又稱若果高息環境長於兩年，很多很大公司都會「撐不住」。「大劉」又稱，自己「無嬲」恒大集團主席許家印。
大劉形容造謠者「自我陶醉」
【16:10更新】「大劉」又稱，甘比(華人置業行政總裁兼執行董事陳凱韻)在投資藝術品方面， 為他賺了超過200億元，「就算蝕都係自己事，唔關佢事。」他再澄清「無所有遺產比晒個仔呢件事」，形容是造謠。「大劉」形容造謠者是「自我陶醉」，只有一個人會希望造這些謠言。
「再唔出聲的話，啲人愈嚟愈離譜」
【16:00更新】「大劉」解釋召開記者會原因，形容自己「再唔出聲的話，啲人愈嚟愈離譜」。他又說：「好後悔成年前幫一個賤人」，並指「唔想佢破產，點知今日仲大獲」。「大劉」又表示，當初是為子女才幫手，現在回頭看，「寧願由佢破產，幫完佢有網上打手。」
入場記者都要戴上口罩
【15:30更新】人稱「大劉」的華人置業前主席劉鑾雄，今日下午3點半召開記者會。記者會開始前，已有約30名記者到場；枱面則放了一個文件夾，入面有「大劉」將回應文章的影印本，而牆上則貼有「劉鑾雄先生記者招待會」字樣。入場記者都要戴上口罩。