「大劉」劉鑾雄：樓市「冧了不易救」　今日投資環境港人要識自保 (持續更新)

大劉：不一定由長子做 能者居之

【16:50更新】被問及未來生意會交由哪位子女打理，「大劉」指看好誰都不會公開講，並多次重申有能者居之，「不一定由長子做，能者居之」。他又說，開記招是「還一個公道給老婆，保護屋企人」。

樓市「冧咗都唔易救得起」

【16:30更新】樓價方面，「大劉」說港府若不再做積極政策，樓市「冧咗都唔易救得起」，但明白政府難處，「撤辣又驚，唔撤辣又驚」。他又稱，自己並非做官，講甚麼都多餘。他又不敢建議港府做事，「個官字點寫，有多少把口？」、「驚講咗又唔岩，講咗又幫唔到大局。」

甘比曾叫早些沽恒大但無聽

【16:20更新】「大劉」指，甘比與她姐姐曾多次叫他早些沽出恒大投資，但自己無聽。他又說，今日的投資環境，港人要識自保，又稱若果高息環境長於兩年，很多很大公司都會「撐不住」。「大劉」又稱，自己「無嬲」恒大集團主席許家印。