「大劉」劉鑾雄：樓市「冧了不易救」　今日投資環境港人要識自保 (持續更新)

富商劉鑾雄（大劉）周五（10日）突然宣布舉行記者會，回應有關恒大（3333）投資、遺囑風波、財產分配等市場傳聞。劉鑾雄在記者會上澄清，其妻陳凱韻（甘比）未有如傳聞般虧損他超過200億資金，期間他亦有發表對本港樓市及股市的看法，又認為「港股未死」反而提出現時為「有實力最好入市」的說法。

大劉宣布開記者會後，華置（127）尾市股價急升，最多曾升19%，全日股價升9%，報1.69元，惟成交僅299萬元。

【17:50更新】

大劉：沒有與許家印溝通

大劉除澄清遺囑風波及財產分配等市場傳聞外，亦有回應過往投資恒大的消息，他未有透露目前是否仍持有恒大境外債券，但指自己沒有與許家印溝通，又指「懷疑有冇人聯絡到佢」。

大劉被問及恒大危機發生後，是否仍有投資內房，他便形容自己力量渺少，「我哋40年前已投資中國，依家國家好著急去解決（內房），憑我一個人力量，我就好似沙灘入面一粒沙咁。」隨後大劉又表示，港股尚有投資價值，皆因估值高，形容港股未死，「有能力、有實力最好入市，有啲股股息又高，成6厘幾，而家買肯定3、5年後會升，之後升到15厘。」

作為華置前任董事會主席和行政總裁，被問到有關本港樓市前景時，他回應有關本地樓市是否與03年沙士情況相似，但他表示情況不同，因俄烏戰事、以巴衝突、美國加息同時發生，局勢相對更複雜。他又引用近日東涌流標事件，形容發展商難以出價投標，「今日環境好惡劣，唔係適合做生意嘅環境」。