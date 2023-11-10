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財經
2023-11-10 17:50:00

「大劉」劉鑾雄：樓市「冧了不易救」　今日投資環境港人要識自保 (持續更新)

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「大劉」劉鑾雄下午開記招　回應網上「遺囑風波」等傳聞 (持續更新)

「大劉」劉鑾雄下午開記招。(林俊源攝)

富商劉鑾雄（大劉）周五（10日）突然宣布舉行記者會，回應有關恒大（3333）投資、遺囑風波、財產分配等市場傳聞。劉鑾雄在記者會上澄清，其妻陳凱韻（甘比）未有如傳聞般虧損他超過200億資金，期間他亦有發表對本港樓市及股市的看法，又認為「港股未死」反而提出現時為「有實力最好入市」的說法。

大劉宣布開記者會後，華置（127）尾市股價急升，最多曾升19%，全日股價升9%，報1.69元，惟成交僅299萬元。

【17:50更新】

大劉：沒有與許家印溝通

大劉除澄清遺囑風波及財產分配等市場傳聞外，亦有回應過往投資恒大的消息，他未有透露目前是否仍持有恒大境外債券，但指自己沒有與許家印溝通，又指「懷疑有冇人聯絡到佢」。

大劉被問及恒大危機發生後，是否仍有投資內房，他便形容自己力量渺少，「我哋40年前已投資中國，依家國家好著急去解決（內房），憑我一個人力量，我就好似沙灘入面一粒沙咁。」隨後大劉又表示，港股尚有投資價值，皆因估值高，形容港股未死，「有能力、有實力最好入市，有啲股股息又高，成6厘幾，而家買肯定3、5年後會升，之後升到15厘。」

作為華置前任董事會主席和行政總裁，被問到有關本港樓市前景時，他回應有關本地樓市是否與03年沙士情況相似，但他表示情況不同，因俄烏戰事、以巴衝突、美國加息同時發生，局勢相對更複雜。他又引用近日東涌流標事件，形容發展商難以出價投標，「今日環境好惡劣，唔係適合做生意嘅環境」。

大劉：不一定由長子做 能者居之

【16:50更新】被問及未來生意會交由哪位子女打理，「大劉」指看好誰都不會公開講，並多次重申有能者居之，「不一定由長子做，能者居之」。他又說，開記招是「還一個公道給老婆，保護屋企人」。

樓市「冧咗都唔易救得起」

【16:30更新】樓價方面，「大劉」說港府若不再做積極政策，樓市「冧咗都唔易救得起」，但明白政府難處，「撤辣又驚，唔撤辣又驚」。他又稱，自己並非做官，講甚麼都多餘。他又不敢建議港府做事，「個官字點寫，有多少把口？」、「驚講咗又唔岩，講咗又幫唔到大局。」

甘比曾叫早些沽恒大但無聽

【16:20更新】「大劉」指，甘比與她姐姐曾多次叫他早些沽出恒大投資，但自己無聽。他又說今日的投資環境，港人要識自保，又稱若果高息環境長於兩年，很多很大公司都會「撐不住」。「大劉」又稱，自己「無嬲」恒大集團主席許家印。

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大劉形容造謠者「自我陶醉」

【16:10更新】「大劉」又稱，甘比(華人置業行政總裁兼執行董事陳凱韻)在投資藝術品方面， 為他賺了超過200億元，「就算蝕都係自己事，唔關佢事。」他再澄清「無所有遺產比晒個仔呢件事」，形容是造謠。「大劉」形容造謠者是「自我陶醉」，只有一個人會希望造這些謠言。

「再唔出聲的話，啲人愈嚟愈離譜」

【16:00更新】「大劉」解釋召開記者會原因，形容自己「再唔出聲的話，啲人愈嚟愈離譜」。他又說：「好後悔成年前幫一個賤人」，並指「唔想佢破產，點知今日仲大獲」。「大劉」又表示，當初是為子女才幫手，現在回頭看，「寧願由佢破產，幫完佢有網上打手。」

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入場記者都要戴上口罩

【15:30更新】人稱「大劉」的華人置業前主席劉鑾雄，今日下午3點半召開記者會。記者會開始前，已有約30名記者到場；枱面則放了一個文件夾，入面有「大劉」將回應文章的影印本，而牆上則貼有「劉鑾雄先生記者招待會」字樣。入場記者都要戴上口罩。

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