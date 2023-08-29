《好聲音》母企星空華文業績出爐 中期虧損擴大至1508萬人幣

擁有《中國好聲音》等知識產權(IP)、早前已發盈警的星空華文(6698)指，截至今年6月底止上半年虧損擴大至1,508萬元(人民幣，下同)(約1,644萬港元)，去年同期蝕1,188萬元，主要受疫情影響，令綜藝節目數量減少。而非國際財務報告準則計量經調整淨虧損更大增至1,720萬元，去年同期虧損630萬元，經調整淨虧損率11.9%，增8.4個百分點。不派中期息。

期內營業額降21.1%，至1.44億元，毛利4,740萬元，減16.1%。

該股指，今年上半年完成播出《百川樂時空》、《了不起！舞社2023》兩檔綜藝節目。惟受去年底新冠疫情影響，今年上半年綜藝節目較往常年度有所減少，並續預期下半年計劃推出《中國好聲音2023》、《這！就是街舞2023》及《蒙面唱將猜猜猜2023》，還將製作和推出新的才藝類、談話類節目，以豐富和拓展其綜藝IP。