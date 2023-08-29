《好聲音》母企星空華文業績出爐 中期虧損擴大至1508萬人幣

擁有《中國好聲音》等知識產權(IP)、早前已發盈警的星空華文(6698)指，截至今年6月底止上半年虧損擴大至1,508萬元(人民幣，下同)(約1,644萬港元)，去年同期蝕1,188萬元，主要受疫情影響，令綜藝節目數量減少。而非國際財務報告準則計量經調整淨虧損更大增至1,720萬元，去年同期虧損630萬元，經調整淨虧損率11.9%，增8.4個百分點。不派中期息。
期內營業額降21.1%，至1.44億元，毛利4,740萬元，減16.1%。
該股指，今年上半年完成播出《百川樂時空》、《了不起！舞社2023》兩檔綜藝節目。惟受去年底新冠疫情影響，今年上半年綜藝節目較往常年度有所減少，並續預期下半年計劃推出《中國好聲音2023》、《這！就是街舞2023》及《蒙面唱將猜猜猜2023》，還將製作和推出新的才藝類、談話類節目，以豐富和拓展其綜藝IP。
好聲音停播 未披露影響
但該公司指，《中國好聲音2023》於7月28日正式首播，惟於8月25日，浙江衛視作為該綜藝節目主要播出平台，宣布暫停播出該節目，以等待對近期媒體報道中披露某些事件進行進一步調查。但未有披露有關影響。
至於其他IP授權業務收入按年升1倍，第二季開始，藝人經紀和商演、演出活動迅速恢復。並於5月起，在淘寶平台推出「好聲音暢享好物」直播業務，為直播間客戶提供創新消費模式，意味著圍繞優質IP打造娛樂消費一體化新生態邁出的重要一步。
綜藝節目IP製作毛利瀉44%
該股指，綜藝節目IP製作、運營及授權期內營業額7,540萬元，按年減44.8%，毛利1,610萬元，瀉44.5%，毛利率21.4%；電影及劇集IP運營及授權收入增70%，至2,330萬元，毛利1,710萬元，漲1倍，毛利率增13.5個百分點，至73.4%。其他IP相關業務收入2,620萬元，漲1倍，毛利升72%，至1,170萬元，毛利率44.7%，減8個百分點，音樂IP運營及授權收入微跌1%，至1,920萬元，毛利僅250萬元，削80%。
股價高位累減77%
該股今日收報30.05港元，升0.5%或0.15港元，成交約1.5億港元。連日受《中國好聲音》事件影響，股價連續下跌，股價由本月中約120多元跌至最低曾見28.65元，現價計，由歷史高位132元累減77%，但與去年底招股定價26.5港元比較，仍升13%。