「小菜園」內地餐飲赴港遞表上市　股東曾炮轟李小加｜IPO新股

集團去年首三季該集團錄收入34.28億元人民幣，按年增長41.6%；期內純利達4.29億元人民幣，增近108%。至於在2021年、2022年，純利分別錄得2.27億元、2.38億元人民幣。

股東加華資本宋向前曾炮轟李小加

招股資料亦顯示，上市前股東包括董事長兼創辦人汪書高，控制92.99%的投票權，其餘7.01%權益則由加華資本持有。加華資本由著名消費投資人宋向前，在2007年創立，累計管理規模超過280億元。

宋向前曾經炮轟港交所前行政主席李小加。去年10月，宋向前在朋友圈發文質疑李小加創立的「滴灌通」，指其運營模式「本質上還是個高利貸，是個升級版的P2P」，以及「滴灌通三地跨境結構的投資模式存在法律和監管漏洞」。