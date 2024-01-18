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財經
2024-01-18 11:35:00

「小菜園」內地餐飲赴港遞表上市　股東曾炮轟李小加｜IPO新股

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「小菜園」內地餐飲赴港遞表上市　股東曾炮轟李小加｜IPO新股。(微博@暗月-殿下)

「小菜園」內地餐飲赴港遞表上市　股東曾炮轟李小加｜IPO新股。(微博@暗月-殿下)

內地餐飲品牌「小菜園」向聯交所遞表申請上市，聯席保薦人為華泰國際和瑞銀集團。據初步招股資料顯示，截至今年1月11日，該集團於國內共有548間直營門店，包括542間「小菜園」直營門店，以及6間其他品牌的門店。

「小菜園」首三季純利增近108%

初步招股資料顯示，「小菜園」分店覆蓋中國不同地區，截至去年9月底止，門店堂食顧客人均消費額為65.2元人民幣，外賣單均消費額為80.6元人民幣，整體翻枱率3.3次，而「小菜園」在客單價介乎50至100元人民幣。

集團去年首三季該集團錄收入34.28億元人民幣，按年增長41.6%；期內純利達4.29億元人民幣，增近108%。至於在2021年、2022年，純利分別錄得2.27億元、2.38億元人民幣。

股東加華資本宋向前曾炮轟李小加

招股資料亦顯示，上市前股東包括董事長兼創辦人汪書高，控制92.99%的投票權，其餘7.01%權益則由加華資本持有。加華資本由著名消費投資人宋向前，在2007年創立，累計管理規模超過280億元。

宋向前曾經炮轟港交所前行政主席李小加。去年10月，宋向前在朋友圈發文質疑李小加創立的「滴灌通」，指其運營模式「本質上還是個高利貸，是個升級版的P2P」，以及「滴灌通三地跨境結構的投資模式存在法律和監管漏洞」。

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