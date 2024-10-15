「怡寶」母企上市！華潤飲料每手入場費2929元 集資最多50億｜新股登場

華潤集團旗下的飲料子公司、「怡寶」母企華潤飲料(2460)今日起公開招股，擬全球發售約3.478億股，當中11%公開發售，招股價13.5元至14.5元，集資最多約50.4億元，以每手200股計，一手入場費約2,929元。集團預料本月23日、下周三上市，聯席保薦人包括瑞銀、中銀國際、中信證券及美銀證券。

30% 集資額用於戰略性擴張和優化產能

華潤飲料指，集資所得約30%將用於戰略性擴張和優化產能，以提高整體供應鏈效率，們計劃於浙江省、湖北省、重慶市以及上海市新建工廠及擴建現有工廠。另外集資所得約23%，用於加速銷售渠道擴張及提升渠道效率；約23%用於進行銷售和營銷活動，增強品牌活力，強化品牌形象，提升銷售表現；約8%用於進行潛在投資及併購機會；約10%作為營運資金及作一般公司用途；其餘6%涉及增強研發及數字升級。

農夫山泉競爭對手 內地第二大包裝水

華潤飲料為農夫山泉(9633)競爭對手，目前為內地第二大包裝飲用水企業以及中國最大的飲用純淨水企業，按零售額計，在去年內地即飲軟飲市場中排名第五。另外，旗下「怡寶」品牌飲用純淨水產品於去年的零售額達395億元人民幣，是中國飲用純淨水市場的第一品牌，市場份額為32.7%。截至4月底止4個月，華潤飲料利潤4.6億元人民幣，按年多29.5%；收入41.5億元人民幣，升5.3%；毛利19.55億元人民幣，多14.5%。