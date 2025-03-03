恒生指數｜未炒完？港股反彈277點重上兩萬三關　蜜雪首掛飆四成(持續更新)

第14屆全國人大三次會議本周在北京開幕。恒生指數經歷上周五跌逾700點後，今日(3日)反彈高開近200點，開報23,135點，重上23,000點關，成交107億元，其後走勢反覆向上，一度升逾400點，中午報23,218點，升277點，大市成交1,796億元。國指報8513點，升96點；科指報5,605點，升37點。

中芯國際(981)逆市跌逾3%，報51.8元，是半日跌幅最大的藍籌；金蝶國際(268)升逾5%，報13.46元。

科技股大致向上，騰訊(700)升逾2%，阿里巴巴(9988)升近3%；美團(3690)和京東(9618)分別升近2%和1%。

比特幣反彈，港股加密貨幣概念股持續衝高，藍港互動(8267)一度超28%；博雅互動(434)升約24%，新火科技控股(1611)升逾12%，歐科雲鏈(1499)升逾24%。

科技股普漲，騰訊(700)升逾2%，報492元；阿里巴巴(9988)升逾3%，報132.3元；美團(3690)升1%，報163.6元；京東(9618)升0.5%，報161.8元；小米(1810)則跌0.3元，報51.55元。

信義光能(968)升近一成，報3.61元，是現時表現最好的藍籌；比亞迪電子(285)跌近4%，是跌幅最大的藍籌。

(以上資料僅供參考，股價請以實時公布為準，本文並非作任何投資或買賣的建議。)