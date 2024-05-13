「挽肉と米」新推網上預約　敘福樓黃傑龍改口稱「未訂滿」

周一（5月13日）敘福樓CEO黃傑龍今日（13日）下午在社交媒體發文指，已推出網上訂座系統，並表示「所有時段訂滿」。不過，他隨後又改口，表示因系統出錯，故仍有位置供預訂。

叙福樓集團（1978）新增的特許經營品牌「挽肉と米」，上周二（5月7日）於中環IFC商場正式開幕，而店外連日吸引多人排隊試食的景況亦引起熱議。

黃傑龍在社交平台上表示，未來一周共1,400個可供預訂的座位，已經全數獲預訂。他又透露，將「挽肉と米」全店28個座位分成大約10個時段，每個時段大約有20個座位可供網上訂座。

黃傑龍：每時段約有20個座位供網上訂座

黃傑龍：每時段約有20個座位供網上訂座

黃傑龍：每時段約有20個座位供網上訂座

黃傑龍：每時段約有20個座位供網上訂座

黃傑龍：每時段約有20個座位供網上訂座

黃傑龍：每時段約有20個座位供網上訂座

不過，20分鐘後他卻出帖稱，「訂座系統的供應商可能太心急，似乎有啲些setting錯咗（設定錯誤），所以其實仲有部份位未放出嚟，而家已經修正錯誤！ 」

集團個別分店「告急」

黃傑龍指，「挽肉と米」仍預留8個座位供排隊顧客，也可以「執雞」（替補，訂枱後沒出現的客人）。他又指，其他分店都需要客戶支持，個別分店更告急。

「挽肉と米」為來自日本的人氣炭火現烤漢堡扒專門店，由擁有近20年漢堡扒烹調經驗的山本昇平先生創辦，目前於日本吉祥寺、涉谷、京都、今泉共有4家分店，於台北和首爾亦設有分店。