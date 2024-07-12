「新疆李嘉誠」旗下A股廣匯汽車陷退市邊緣，總負債達692億兼拖糧。

由有「新疆李嘉誠」之稱的孫廣信，所創立的A股兼為全國最大「4S」集團（集汽車銷售、維修、配件和信息服務）廣匯汽車（SH：600297），其股價近月「斷崖式」下跌後，深陷退市邊緣，更有員工指出現拖欠工資情況，大量車主亦無法取車。

據《上交所股票上市規則》，若公司股票連續20個交易日，每日股票收市價均低於1元，公司股票或被終止上市交易，意味廣匯汽車瀕臨退市邊緣。

據廣匯汽車近月的股價走勢顯示，上市9年，廣匯汽車市值大幅縮水，股價累計跌幅超95%，市值大幅縮水。有散戶對內媒透露，投資9年虧損達430萬元（人民幣，下同），不少投資人只好低位斬倉。而截至7月10日，廣匯汽車收市股0.79元，已連續15個交易日收市價低於1元。

員工受不了「拖糧」而辭職

廣匯汽車股價除令投資者失去信心，亦讓員工選擇「逃離」公司。內媒《鳳凰網》報道，有在公司工作8年的員工在去年選擇離開，因受不了每月拖欠薪金，「按照合同，4月工資是5月15日發，實際上則是6月底發。我在職時，一般5月底發工資，當時離職人員很多，現在更嚴重。」

據上交所的廣匯汽車2023年業績顯示，廣匯汽車員工人數為35,750人，較2022年的42,741人，減少6,991人。

此外，多地購買廣匯汽車的車主透露，車款早已付了，但是無法取車；亦有車主表示，目前無法正常上牌流程，因為合格證被廣匯汽車抵押在於金融機構。

創辦人孫廣信有「新疆李嘉誠」之稱

廣匯汽車為廣匯集團旗下公司，總部位於新疆烏魯木齊，為新疆第二大民營企業，創辦人是有「新疆李嘉誠」之稱的孫廣信。孫廣信帶領公司走過35年，廣匯集團也連續7年躋身世界500強。2011年時，廣匯汽車首次在中國汽車經銷商百大排行榜中成為第一名。