《明報》母企半年虧損收窄 印刷續蝕 旅遊業務大賺

世界華文媒體指，自本月1日起提高旗下香港報章的銷售價格，旨在抵銷不斷上升的營運成本及提升集團盈利能力，同時確保維持高質素的內容。(資料圖片)

期內出版及印刷的營業額5,210.5萬美元，少5.3%，惟稅前虧損收窄至357.9萬美元，去年同期為虧損587.9萬美元。其中馬來西亞營業額佔3,145.8萬美元，少3.5%；香港及台灣錄1,766.3萬美元，減6.2%；北美跌16.1%，至298.4萬美元。至於旅遊及相關服務的營業額則大升54.4%，至3,469.2萬美元，稅前溢利204.8萬美元，多89.3%。

港人北上引爆企業倒閉 廣告疲弱

世界華文媒體指，營業額下跌主要由於核心市場的業務情緒疲弱，尤其是香港，經濟疲弱及愈來愈多居民選擇跨境到內地的鄰近城市購物及娛樂，令內部消費及零售銷量持續疲軟，導致眾多中小型企業倒閉。由於公司對消費開支持審慎態度，加上經營成本上漲，廣告解決方案的需求仍然疲弱。儘管如此，在成本節約措施及白報紙成本下降的帶動下，該業務的除所得稅前虧損減少至283.5萬美元。

下半年保持審慎樂觀

集團預計，由於全球經濟不明朗及地緣政治局勢緊張，本財政年度下半年將會充滿挑戰，然而主要市場之一的馬來西亞穩定的政治環境及持續增長的經濟為企業情緒帶來正面影響，故經營環境仍然有利。同時，內地最近推出的財政刺激方案預期會帶動香港的市場情緒及經濟活動。因此，集團仍保持審慎樂觀，並將繼續積極監察其主要市場不斷演變的經濟形勢，同時加強在增長領域、如豪華旅遊及數碼業務的努力，並優先建立一個可持續及有彈性的業務模式。