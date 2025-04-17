《時代》百大人物2025｜港交所陳翊庭入選　與朱克伯格並列「巨人」殿堂

美國權威媒體《時代》(Time)雜誌公布「2025年全球百大最具影響力人物」(The 100 Most Influential People of 2025)榜單，港交所(388)行政總裁陳翊庭成功入選，成為榜單中唯一香港代表。她獲列入六大類別中的「巨人」(Titans)類別，與Facebook母公司Meta(美：META)行政總裁朱克伯格(Mark Zuckerberg)、超微半導體AMD(美：AMD)行政總裁蘇姿豐(Lisa Su)，以及Palantir(美：PLTR)公司報行長Alex Karp同列。

讚 改革成效顯著 港IPO集資重回全球第4 《時代雜誌》2025年全球百大影響力人物榜單共分為6大類別，除了「巨人(Titans)」，還有「藝術家(Artists)」、「時代象徵(Icons)」、「領袖(Leaders)」、「先鋒(Pioneers)」及「革新者(Innovators)」。這六大類別完整涵蓋了當今世界各領域最具影響力的傑出人士。值得一提的是，在「先鋒」方面，DeepSeek創辦人梁文鋒入選。

《時代雜誌》指出，陳翊庭於2024年3月成為港交所首位女性行政總裁，當時港交所正面臨挑戰，2024年上半年香港IPO集資額排名跌至全球第10位。陳翊庭上任後積極推動企業管治改革，重點消除上市公司中的全男性董事會現象。至2024年底，改革成效顯著，港交所IPO集資排名回升至全球第4位，全男性董事會的上市公司數量從800家大幅減少至85家，佔比由原先的雙位數降至僅3%。這些改革成果成為她入選《時代》百大人物的關鍵因素。