《時代》百大人物2025｜特朗普獲選「領袖」類別　稱餘下任期恐扭曲世界「直至崩潰」

美國《時代》(Time)雜誌在美東時間周三(16日)公布了「2025年百大最具影響力人物」(The 100 Most Influential People of 2025)榜，該榜單將入選者劃分為6大類別，包括「藝術家(Artists)」、「時代象徵(Icons)」、「領袖(Leaders)」、「巨人」(Titans)」、「先鋒(Pioneers)」、「革新者(Innovators)」等6大類別。其中，美國總統特朗普入選「領袖」類別，評語指在其他現代總統中，沒有像特朗普那樣強勢地掌控美國政府。

《時代》雜誌在評語中指出，特朗普對美國政府的掌控程度前所未見。在他重返白宮的短短數周內，就解僱了可能監督其權力的檢察官和監察長，裁撤數千名聯邦公務員，取消多項全球援助計劃，並削弱教育部職權，甚至動用戰時權力將人員遣送至薩爾瓦多一座惡名昭彰的大型監獄。

該評語進一步描述，特朗普繞過國會單方面宣布關稅政策，此舉不僅震動全球經濟，更讓商界領袖和選民感到困惑。同時，他透過施壓企業和大學關閉多元化項目，試圖將美國文化導向右傾，又以威脅入侵格陵蘭和終止對烏克蘭援助等手段，令美國盟友感到不安。

評語最後還表示：「特朗普的任期剩餘時間將顯示他能在多大程度上扭曲美國和世界，直到一切崩潰為止。」(The rest of his term will show just how much he can bend the country—and the world—before it breaks.)

馬斯克亦入選「領袖」 評語：「惡魔模式」遠多於創造

除特朗普外，美國政府另有5位成員入選該榜單，包括副總統萬斯(JD Vance)、DOGE主管兼特斯拉(美：TSLA)執行長馬斯克，以及商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)等。針對入選「領袖」的馬斯克的評語特別指出，他因大規模裁員與聯邦機構重組引發重大爭議，直言其「惡魔模式」的破壞遠多於創造。