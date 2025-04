《時代》百大人物2025｜特朗普獲選「領袖」類別　稱餘下任期恐扭曲世界「直至崩潰」

該評語進一步描述,特朗普繞過國會單方面宣布關稅政策,此舉不僅震動全球經濟,更讓商界領袖和選民感到困惑。同時,他透過施壓企業和大學關閉多元化項目,試圖將美國文化導向右傾,又以威脅入侵格陵蘭和終止對烏克蘭援助等手段,令美國盟友感到不安。

評語最後還表示:「特朗普的任期剩餘時間將顯示他能在多大程度上扭曲美國和世界,直到一切崩潰為止。」(The rest of his term will show just how much he can bend the country—and the world—before it breaks.)

馬斯克亦入選「領袖」 評語:「惡魔模式」遠多於創造

除特朗普外,美國政府另有5位成員入選該榜單,包括副總統萬斯(JD Vance)、DOGE主管兼特斯拉(美:TSLA)執行長馬斯克,以及商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)等。針對入選「領袖」的馬斯克的評語特別指出,他因大規模裁員與聯邦機構重組引發重大爭議,直言其「惡魔模式」的破壞遠多於創造。