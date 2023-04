有「沽空王」之稱的知名對冲基金經理Kyle Bass(巴斯),日前接受外媒訪問時表示,將會維持在2017年底建立的港元淡倉,繼續睇淡港元,更揚言「有幾多就沽空幾多」。

身為對沖基金Hayman Capital Management創辦人的Kyle Bass在訪問中表示,「我們在亞洲只有一個倉位,就是做空港元」,並表示說:「我們盡量有幾多、做空幾多。」(As many as we can be short)