「清盤王」黎嘉恩遭德勤控違約 早前傳出擬過檔安永

有「清盤王」之稱的前德勤中國副主席黎嘉恩，連同另外兩名德勤前合夥人陳智聰和甘仲恒，遭德勤入稟，控告3人下載德勤大量保密文件，作轉投競爭對手之用，涉嫌違反合約原則。德勤要求3人賠償可能引發的潛在損失，同時申請禁制令，禁止3人在離開德勤後6個月內以任何方式投身業界；以及禁止在18個月內直接或間接招攬、利誘或試圖招攬及利誘德勤在中國、香港及澳門的任何客戶及其僱員。
任職德勤逾35年 本周二終止僱傭關係
黎嘉恩任職德勤逾35年，他回應媒體查詢時表示，已向德勤請辭，並於本周二正式終止雙方僱傭關係，對多年賓主關係最後要對簿公堂感傷心。他強調有跟足合約辦事，稱德勤指控沒有足夠根據，「或者有人唔開心，好明顯」，用意是破壞他名聲。他亦透露，不止一間競爭對手及基金公司有意招攬他，目前未有簽署任何僱員合約。
10月傳出逾十名合夥人或跟隨過檔
今年10月下旬，市場傳出黎嘉恩將離職，並有機會「過檔」安永，更有逾十名合夥人跟隨。
德勤指控下載機密資料交競爭對手
德勤指，根據公司內部調查發現，在今年7 月至11月黎嘉恩仍受僱德勤期間，他秘密與競爭企業進行多次討論，涉及陳智聰和甘仲恒及其他6名德勤破產及重組服務業務的合夥人集體離辭並加入競爭對手的事宜。黎嘉恩更指示律師制定策略和法律論據，令離職合夥人可將德勤部分業務帶給競爭對手，當中涉及下載德勤機密資料和文件，更指事件的一切費用由競爭對手支付。