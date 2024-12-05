「清盤王」黎嘉恩遭德勤控違約 早前傳出擬過檔安永

有「清盤王」之稱的前德勤中國副主席黎嘉恩，連同另外兩名德勤前合夥人陳智聰和甘仲恒，遭德勤入稟，控告3人下載德勤大量保密文件，作轉投競爭對手之用，涉嫌違反合約原則。德勤要求3人賠償可能引發的潛在損失，同時申請禁制令，禁止3人在離開德勤後6個月內以任何方式投身業界；以及禁止在18個月內直接或間接招攬、利誘或試圖招攬及利誘德勤在中國、香港及澳門的任何客戶及其僱員。

任職德勤逾35年 本周二終止僱傭關係

黎嘉恩任職德勤逾35年，他回應媒體查詢時表示，已向德勤請辭，並於本周二正式終止雙方僱傭關係，對多年賓主關係最後要對簿公堂感傷心。他強調有跟足合約辦事，稱德勤指控沒有足夠根據，「或者有人唔開心，好明顯」，用意是破壞他名聲。他亦透露，不止一間競爭對手及基金公司有意招攬他，目前未有簽署任何僱員合約。