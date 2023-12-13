港股收市｜恒指波幅僅166點 南水大走資 近百億人幣撤A股

市場靜候美國聯儲局議息，加上市場認為中央經濟工作會議乏好消息，中港股向下。恒生指數一度跌229點，收市報16,228點，失145點或0.9%，全日高低波幅只有166點；國企股指數報5,550點，跌63點或1.1%；恒生科技指數報3,686點，跌44點或1.2%。主板成交額755億元，逾1個月最低。
A股向下再失三千關，上證綜合指數報2,968點，失34點或1.2%；深圳成分指數報9,476點，跌148點或1.5%；創業板指數報1,872點，跌31點或1.7%。兩市合共成交額7,685億元人民幣。
港股通吸資8.55億元，上海佔5.67億元，深圳佔2.88億元；南水大走資，滬股通淨沽出57.71億元人民幣，深股通淨沽出38.19億元人民幣，合共走資95.9億元人民幣，連續3日走資。
港股收市｜ATM再成跌市主力
ATM再成跌市主力，騰訊控股(700)跌4.4元或1.4%，報307元，拖低大市19點；美團(3690)報82.2元，大跌2.4元或2.8%，拉低22點；阿里巴巴(9988)報69.4元，失0.7元或1%，拖低大市13點。
至於表現最差藍籌為信義玻璃(868)，全日挫0.49元或5.7%，報8.16元；緊接為九龍倉置業(1997)、東方海外國際(316)及招商銀行(3968)，全數跌逾4%。小米集團(1810)則表現最佳，全日報15.54元，升0.38元或2.5%。
港股收市｜內房向下 融創瀉15%
內房普遍向下，融創中國(1918)大跌15%，至1.3元；旭輝控股(884)報0.243元，失一成；遠洋集團(3377)、合景泰富(1813)、世茂集團(813)及中國奧園(3883)跌逾8%。