港股收市｜恒指波幅僅166點 南水大走資 近百億人幣撤A股

市場靜候美國聯儲局議息，加上市場認為中央經濟工作會議乏好消息，中港股向下。恒生指數一度跌229點，收市報16,228點，失145點或0.9%，全日高低波幅只有166點；國企股指數報5,550點，跌63點或1.1%；恒生科技指數報3,686點，跌44點或1.2%。主板成交額755億元，逾1個月最低。

A股向下再失三千關，上證綜合指數報2,968點，失34點或1.2%；深圳成分指數報9,476點，跌148點或1.5%；創業板指數報1,872點，跌31點或1.7%。兩市合共成交額7,685億元人民幣。

港股通吸資8.55億元，上海佔5.67億元，深圳佔2.88億元；南水大走資，滬股通淨沽出57.71億元人民幣，深股通淨沽出38.19億元人民幣，合共走資95.9億元人民幣，連續3日走資。