「滬上阿姨」內地茶飲赴港上市傳籌3億美元　主打賣血糯米奶茶｜IPO新股

滬上阿姨飲品一覽：

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再有內地茶飲店赴港上市！茶飲品牌「滬上阿姨」周三（14日）向港交所提交主板上市申請，傳目標集資約3億美元。聯席保薦人由中信証券、海通國際及東證國際擔任。

據其上載於港交所的 初步招股書 顯示，截至2023年9月30日止，滬上阿姨於全中國共設7,297間分店，當中有99.3%（7,245間）屬於加盟店，微信小程序註冊會員數量為7,190萬人；去年首三季，滬上阿姨的GMV按年增加57.7%至71.83億元（人民幣，下同），季度平均活躍用戶超過1,630萬人。

滬上阿姨收入大部分來自加盟業務

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滬上阿姨收入大部分來自加盟業務

滬上阿姨收入大部分來自加盟業務

滬上阿姨收入大部分來自加盟業務

滬上阿姨的創始人及行政總裁為單衛鈞，品牌標語為「愛鮮果茶，喝滬上阿姨」。早期品牌主打具有上海當地特色的「血糯米奶茶」，其後品牌擴至全國後，餐牌更新有關水果優格等特色茶飲。

滬上阿姨表示，上市集資預期將用於提升數字化能力、研發、提升供應鏈能力、擴張門店網絡，以及營銷等用途。

滬上阿姨 招股書 上指，集團收入大部分來自加盟業務，包括銷售貨物及加盟服務收入，2023年首三季整體收入錄25.35億元，按年增54%，純利則增近1.89倍至近3.24億元。

品牌有別於喜茶、奈雪等高級茶飲，與另一在港計劃上市的蜜雪冰城更為相似，重點部署於二、三線城市的加盟生意。

2023年，滬上阿姨在內地曾爆出多宗食品安全事故，包括飲品中存有蟑螂、蒼蠅等異物，在內地的黑貓投訴平台上，累計超過1,700宗投訴。