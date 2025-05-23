「特朗普幣」吸金晚宴曝光！示威者踩場：祝你們晚餐哽喉(有片)

備受爭議的「特朗普幣晚宴」如期於美國時間周四(22日)在華盛頓郊外的特朗普國家高爾夫俱樂部舉辦，持幣量前220名大戶可與特朗普共進晚餐。然而據報道，該晚宴惹來約100名示威者在現場外面抗議，他們手持寫有「美國不是出售的」和「Memecoin詐騙者入獄」等字樣的標語，並對著抵達賓客高喊「可恥(shame)」，更詛咒賓客「祝你們晚餐哽喉(I hope you choke on your dinner)」。

晚宴現場布置及食物曝光

從外媒照片可見，晚宴現場佈置非常華麗，每張餐桌子上都懸掛著寫著「戰鬥、戰鬥、戰鬥(Fight,Fight,Fight)」的大型標語牌，賓客座椅上擺放著內含黑色鴨舌帽和銘牌的禮品袋，亦均印有該「戰鬥」的口號。菜單方面則包括了田園沙拉、菲力牛排、香煎比目魚配蒜香土豆泥，以及時蔬拼盤等精緻料理。

至於持有最多「特朗普幣」的內地「加密貨幣大亨」孫宇晨在社交平台X發文及上載視頻，表示能夠參加這場晚宴是一種「榮幸」，並感謝特朗普對加密貨幣的支持。同時，據悉包括他在內的4名最大「特朗普幣」投資者，還獲得售價10萬美元的限定版「特朗普陀飛輪錶(Tourbillion)」。

根據加密情報公司Inca Digital，「特朗普幣」投資人總共花費了約1.48億美元購買「$TRUMP迷因幣」，以確保他們在這場晚宴的席位，其中前25位持有者花費了超過1.11億美元。