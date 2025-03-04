「特關稅」引爆美股大跌市　標普500創今年最大跌幅　Nvidia重傷跌近9%｜美股

上任前曾表示「股市即一切」的美國總統特朗普確認，將於周二中國貨提高關稅至20%，同時會對加拿大和墨西哥徵收25%關稅，稱指與加墨兩國進行談判已經沒有任何餘地。受到特朗普關稅戰影響，刺激美股市場恐慌情緒升高，美股近日反覆走低，三大指數在隔晚再進一步下跌。

Nvidia市值一夜蒸發2650億美元 其中道指尾市急跌，最多跌過920點失四萬三關，低見42,919點，最終收市跌649點或1.5%，報43,191點。納指更收跌497點或2.6%，收報18,350點；標普500創出自去年底最大跌幅，跌104點或1.8%，報5,849點。

芯片巨頭輝達(Nvidia或譯英偉達)周一收市跌8.7%，估值一夜蒸發了2,650億美元，市值跌至2.78萬億美元。電動車特斯拉(Tesla)盤後跌2.8%；蘋果(Apple)跌1.6%，報238.03美元；微軟(Microsoft)亦跌逾2%，報388.49美元。 美國10年期國債收益率回落 現時，市場避險情緒升溫，恐慌指數(VIX)一夜飆升16%至22.78點，顯示市場認為未來投資風險增加；CNN恐懼與貪婪指數在25以下，表示市場處於「恐慌」的狀態。資金流入債市，美國10年期國債收益率一度觸及4.116%，是去年10月22日以來的最低水平。