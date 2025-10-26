「積金易」上台安排進入最後階段 積金局：客服人手半年間增加逾一倍

「積金易」平台的上台安排已經進入最後階段，積金局主席劉麥嘉軒於網誌表示，最後上台的四個受託人合共管理約75%的強積金資產，涉及的強積金帳戶達750萬個。因應客戶服務需求日增，積金局及積金易平台有限公司已責成承辦商採取更積極措施，全面提升客戶服務水平，包括應用人工智能改善客戶服務的效率、擴展服務中心規模、大幅增加人手等，以加強客戶服務中心處理個案的能力，提速處理個案。
事實上，承辦商已於過去三個月增加超過六成人手，專責處理「積金易」的查詢和投訴，由6月底約500名職員增至9月底超過800名，並會在今年年底前進一步增至超過1,100名，即於半年間人手大幅增加超過一倍。同時，亦會加強前線員工的培訓和從集團內部調配督導人員，提供更佳的領導及支援。
為監察承辦商處理用戶查詢的情況，自今年8月起，積金易公司派員定期巡查熱線中心及服務中心，亦透過神秘客戶直接掌握前線服務的質素以提供改善建議。承辦商亦已在熱線中心安裝了屏幕模擬器，讓客戶服務人員能與用戶同步操作「積金易」介面，為查詢提供更清晰的答覆。
對於「積金易」會否取代中介人的角色，劉麥嘉軒表示，積金易」其中一個重要目標，是將強積金行政程序化繁為簡，讓中介人有更多時間與資源，為客戶提供高增值服務，例如財富管理、退休保障規劃及資產配置建議等。「積金易」的推出大大提高處理強積金的效率，方便計劃成員管理強積金投資，更需要中介人提供有關服務，所以「積金易」反而會為中介人開拓新商機。
再者，僱主及打工仔女可按本身的情況及需要，選擇由中介人透過「積金易」助理介面，協助他們登記強積金計劃、提交僱員供款資料、轉移強積金等行政工作。我們亦鼓勵中介人積極認識和使用這個工具，協助僱主及計劃成員處理強積金。