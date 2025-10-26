「積金易」上台安排進入最後階段 積金局：客服人手半年間增加逾一倍

「積金易」平台的上台安排已經進入最後階段，積金局主席劉麥嘉軒於網誌表示，最後上台的四個受託人合共管理約75%的強積金資產，涉及的強積金帳戶達750萬個。因應客戶服務需求日增，積金局及積金易平台有限公司已責成承辦商採取更積極措施，全面提升客戶服務水平，包括應用人工智能改善客戶服務的效率、擴展服務中心規模、大幅增加人手等，以加強客戶服務中心處理個案的能力，提速處理個案。

事實上，承辦商已於過去三個月增加超過六成人手，專責處理「積金易」的查詢和投訴，由6月底約500名職員增至9月底超過800名，並會在今年年底前進一步增至超過1,100名，即於半年間人手大幅增加超過一倍。同時，亦會加強前線員工的培訓和從集團內部調配督導人員，提供更佳的領導及支援。