「美股七雄」過時？「蝙蝠俠」誕生望今年最高爆升逾倍

「美股7雄」可能已經過時，將被以知名漫畫蝙蝠俠諧音為名組成的8大公司「BATMMAAN」取代。圖為華爾街著名地標銅牛。(資料圖片)

「美股七雄」包括蘋果(Apple)、特斯拉(Tesla)、微軟(Microsoft)、Meta Platforms(Meta)、亞馬遜(Amazon)、谷歌-A(Google)及輝達(Nvidia或作英偉達)，過去被視為影響標普500指數的主要力量。然而，美國財經媒體《MarketWatch》近日估計，2025年的美股所謂「七雄」時代可能已經過時，將被以知名漫畫蝙蝠俠(Batman)諧音為名組成的8大公司「BATMMAAN」取代。

所謂「BATMMAAN」，是指在原有「美股七雄」的基礎上加上博通(Broadcom Inc.美股代碼：AVGO)，之所以稱為「BATMMAAN」，是將博通(Broadcom Inc.)、蘋果(Apple)、特斯拉(Tesla)、微軟(Microsoft)、Meta Platforms(Meta)、亞馬遜(Amazon)、谷歌-A(Google)及輝達(Nvidia或作英偉達)首字母順序排列，實際上是蝙蝠俠(BATMAN)字母的一種變體。

博通目前市值高達1.1兆美元

博通是一家全球性技術公司，專注於設計、開發和提供半導體和基礎設施軟件解決方案。報道指出，目前博通(AVGO)市值高達1.1兆美元，在美股上市公司的排名剛好位居特斯拉之後。公司在早前公布財報的次日更創下有史以來最大單日漲幅，暴漲24%，創造如輝達(Nvidia或作英偉達)的傳奇時刻。

根據最新華爾街最高目標價來看，「BATMMAAN」這8隻股票潛在升幅在145%至64%之間，其中，英偉達在2023年、2024年分別漲239%、171%之後，華爾街預期其2025年還能再漲64%。