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財經
2024-01-09 17:03:00

「美股遭遇20年來最糟糕開局」登微博熱搜　網民：感覺這個是諷刺

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「美股遭遇20年來最糟糕開局」登微博熱搜　網民：感覺這個是諷刺

「美股遭遇20年來最糟糕開局」登微博熱搜　網民：感覺這個是諷刺

近日內地微博熱搜出現「美股遭遇20年來最糟糕開局」這一條題目，引起內地網民討論，不過網民似乎認為比起關心別人經濟，應該更關心內地股市，甚至有人形容「感覺這個是諷刺」。

美股標指出現10周來的首次下跌

內媒報道，美股三大指數2024年頭一周在大型股拖累下收低，其中標準普爾500指數出現10周以來首次下跌，終結近20年來歷時最長的連續上升期；美國國債和企業債價亦出現2023年10月以來的最大跌幅。

A股四大指數均挫

但不少網民認為，比起關心其他國家的股市，更應關心內地股市。1月2日至5日的A股市場中，四大指數均挫，其中上證指數跌1.54%、深證成份指數跌4.29%、創業板指數跌6.12%、滬深300指數跌2.97%。

內地網民：A股成績更強差人意

有內地網民在微博上發言，表示A股成績更強差人意，「真把大傢伙當傻子瞎子」、「納斯達克指數上漲2個點，真的太糟糕了，一定是泡沫，巨大的泡沫。看看A股多好啊，無底洞，深不見底。」、「感謝科普，原來上升叫最糟糕。」、「簡直離譜，唱衰美股唱多A股，可是待了四年的A股我才懂得這是一個多麼差的市場」、「A股才是最安全的，我們跌的已經沒處可跌了。」、「與其笑話他人，不如正視自己」。

美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖）
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