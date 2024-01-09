「美股遭遇20年來最糟糕開局」登微博熱搜　網民：感覺這個是諷刺

近日內地微博熱搜出現「美股遭遇20年來最糟糕開局」這一條題目，引起內地網民討論，不過網民似乎認為比起關心別人經濟，應該更關心內地股市，甚至有人形容「感覺這個是諷刺」。

美股標指出現10周來的首次下跌

內媒報道，美股三大指數2024年頭一周在大型股拖累下收低，其中標準普爾500指數出現10周以來首次下跌，終結近20年來歷時最長的連續上升期；美國國債和企業債價亦出現2023年10月以來的最大跌幅。

A股四大指數均挫

但不少網民認為，比起關心其他國家的股市，更應關心內地股市。1月2日至5日的A股市場中，四大指數均挫，其中上證指數跌1.54%、深證成份指數跌4.29%、創業板指數跌6.12%、滬深300指數跌2.97%。