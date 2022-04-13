美SEC再將12隻中概股列入第4批除牌臨時名單　包括新濠影匯及搜狐

美國證劵交易委員會(SEC)周二(12日)再將12家中概股公司加入「預摘牌名單」，這是自3月以來，第4批被納入名單的中概股公司。

據《財聯社》今日報道，具體名單包括：Microvast(微宏)、中汽系統、大全新能源、康乃德生物、金融壹賬通、綠圖生物科技、傳奇生物、搜狐、新濠影匯、新濠博亞娛樂、Logiq和諾亞控股。12家新納入名單的中概股，一概未在香港第二上市，但部分與港股關連。

當中新濠博亞娛樂母企新濠國際(200)最多跌7%，中午收報6.58元，無升跌，而傳奇生物母公司金斯瑞(1548)跌4.73%，報22.15元。

SEC聲稱，上述12家公司提交申辯的截止時間為當地時間5月3日。

確定摘牌中概股或面臨2024年初退市

根據《外國公司問責法案》(HFCAA)，如果外國上市公司連續三年未能提交美國上市公司會計監督委員會所要求的報告，SEC有權將其從交易所摘牌。如果「確定摘牌名單」中的公司沒有提交或提交的文件不符合SEC要求，理論上將會在披露2023年年報後(2024年初)面臨立即退市。

此前，中證監發布《關於加強境內企業境外發行證券和上市相關保密和檔案管理工作的規定(徵求意見稿)》，放寬跨境審計監管合作，強調減少敏感信息列入工作底稿，支持企業自主選擇上市地。

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