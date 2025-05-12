「股壇長毛」David Webb最後露面　對港放棄自由放任經濟模式感遺憾(更新)

【5月12日更新】 「股壇長毛」兼財經網站Webb-site創辦人David Webb 因罹患末期前列腺癌，生命進入倒數階段。他今日(12日)在香港外國記者會(FCC)舉行最後一次公開活動，以「與David Webb的告別爐邊對談」為題，分享其財經生涯與人生感悟，吸引逾230人參與。Webb在會上談到香港特別之處在於差異化，並對香港放棄自由放任經濟模式感到遺憾，並認為不應將長和(港交所：001)賣港口交易政治化。

Webb在長約70分鐘的分享中，表達對香港經濟轉型的憂慮。他指香港已轉向與內地更接近的中央規劃體制，並對香港已放棄了其在70至90年代如此成功的自由放任經濟模式感到遺憾。他又關注「一國兩制」的未來發展，坦言擔憂「一國兩制」還能維持多久。他認為在中港融合下，內地成為港人的購物點，就算部分商品如黃金及珠寶仍然吸引旅客，但本港零售業必須改變。

長和賣港口交易毋須政治化

談及近期長和出售港口業務的交易，Webb強調這本是自由市場行為(It's a free market deal)，長和享有出售港口的自由，雙方都是自由買賣，但現時中國政府將交易變成一個與國家安全相關的問題，某程度證實了特朗普關於中國控制巴拿馬運河的說法，他認為不應將商業交易政治化。

談及個人規劃，Webb表示希望陪伴家人，特別感謝妻子多年支持。其子將在英國攻讀博士學位，他期待健康許可時能全家旅行。

「謎網股」揭黑幕 億計財富成股壇傳奇

David Webb於1991年從英國來港定居發展，除投資成績斐然外，更於1998年創立非牟利網站Webb-site，專門追蹤港股運作，分析上市公司財務狀況，並揭發不當行為，曾憑兩份「謎網」名單揭露市場黑幕，因而贏得「股壇長毛」的稱號。另外，據報其持股策略更令他累積逾10億港元財富，成為投資市場傳奇人物。