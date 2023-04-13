「股神」料美國銀行將繼續爆煲　願賭100萬美元擔保存戶不會有損失

上月美國銀行出現危機，矽谷銀行（SVB）及Signature Bank先後倒閉，第一共和銀行則要多家銀行聯手支援。「股神」巴菲特日前接受訪問時指，料美國銀行將繼續爆煲，但相信存戶但有全數保障，又表示願賭100萬美元，擔保存戶不會有損失。

銀行「愚蠢」行動被發現

巴菲特表示，銀行部分較「愚蠢」的行動而被發現，包括資產及負債不匹債，及有可疑的會計情況，他指這些會計程序，讓銀行家作出一些對當前利潤有利的事，使股東承受風險，又預計些銀行家將繼續做出該種行為，而這將使一些股票的股東面臨風險。

惟巴菲特卻認為，存戶不需對存入銀行的存款產生恐慌，揚言自己願賭100萬美元，今年不會有納稅人因銀行倒閉而損失存款。他指，聯邦存款保險公司（FDIC）提供存款保障，由銀行業承擔而不花費政府一分錢，無人因為美國銀行業的存款已蒙受損失，並說：「不需要把管理者的一個愚蠢的決定，變成讓整個美國公民對他們不需要恐慌的事情感到恐慌。」

過往曾為銀行白武士

過去美國多次爆發銀行危機，巴菲特都擔任白武士，如2008年雷曼倒閉後，巴菲特向高盛（美：GS）注入50億美元的現金；2011年，巴菲特向陷入困境的美國銀行（美：BAC）注入了50億美元。