【股票您問我答：「一世免佣」咁著數？拆解散戶不知道的事】

張馳豪Aska最近想買港股，又想買美股，A股都想玩吓。喺銀行開股票戶口自然最方便同安全，但係佢見到好多證券行廣告都寫住可以「一世免佣」，咁著數，佢都有啲心動，但又唔放心，於是走去請教中銀香港個人數字金融產品、股票及結構性投資業務處助理總經理姚益煇Banco。

Aska：Banco，點解有啲證券行可以一世免佣？佢哋唔駛賺錢咩？

Banco：咁就當然唔係啦！詳細解釋有啲複雜，之前都有新聞專題講過，個別證券行雖然唔向顧客收取佣金，但就透過向莊家收取回佣做收入。佢哋會將客戶嘅訂單俾莊家執行，而唔係根據一般做法，直接發送去公開交易所成交。

Aska：吓！原來係咁㗎？如果我張單由莊家處理有咩分別邊？

Banco：莊家會以散戶訂單喺公開市場賺取差價，令散戶嘅買賣交易未必可以用最靚嘅價錢成交，俗啲咁講，即係會俾莊家「食價」。

Aska：咁咪即係我每一筆交易都會賺少咗囉？

Banco：另外，亦有部分證券行雖然唔收佣金，但會收其他費用，例如「平台費」。其實中銀香港都有提供新客戶首三個月免佣優惠，精明嘅你一定識得揀啦！開戶詳情請見：www.bochk.com/dam/investment/ssiq2/tc.html



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