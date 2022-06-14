【股票您問我答】港股美股大不同 交易時間已經好大分別！

張馳豪Aska終於開左中銀香港股票戶口，除左港股之外，仲可以買賣A股同美股。港股市場貼身啲，美股市場又多人參與，唔識揀嘅Aska拿拿臨請教中銀香港個人數字金融產品、股票及結構性投資業務處助理總經理姚益煇Banco。

Aska：Banco，中銀戶投資港股美股都得，究竟投資邊個股市好啲？

Banco：首先你要知道港股美股市場嘅分別，再揀適合自己嘅投資。例如最大嘅分別就係，港股交易時段係香港時間上午9點半至 下午4點鐘，美股就係香港時間夜晚9點半去到凌晨4點。要留意嘅係美國有冬令時間，喺果段日子期間，交易時段就會變成香港時間夜晚10點半去到凌晨5點。另外美股仲有盤前同盤後交易時段，全日交易時間相當長㗎。

Aska：哇，即係如果想投資美股，要夜晚唔瞓教先可以喎！

Banco：唔止交易時間好大分別，另一個同港股好唔同嘅特色，係美股交易單位可以係一股，同港股一手一手交易好大分別。不過講起一股一股，中銀香港都有碎股易NotALot，最低可以一股一股咁買賣…

Aska：我知道呀，仲有成200隻港股可供選擇嘛！

Banco：果然熟市場行情！另外美股同港股市場都有好多交易上嘅分別，例如美股有熔斷機制，市場或者個股波動比較大嘅時候，就會停止交易，呢樣嘢係港股無嘅。所以揀喺邊個市場投資時，記得要做足功課！開戶詳情請見：www.bochk.com/dam/investment/ssiq2/tc.html

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