【股票您問我答】由睇資料到買股票輕鬆APP過APP 唔怕錯過入市機會

上回提要，張馳豪Aska喺中銀香港開咗股票戶口，但佢喺個電話度撳嚟撳去，一臉茫然咁，中銀香港個人數字金融產品、股票及結構性投資業務處助理總經理姚益煇Banco都忍唔住問佢煩緊乜嘢。

Aska：市場太多資訊喇！但係我手機就得一部，開住個手機銀行諗住做買賣，又要撳出去其他網頁睇唔同股票嘅資料，又想睇吓啲專家股評分析，跟住又要撳返手機銀行睇股價，仲難過打機呀！

Banco：Aska，你咁有市場觸覺，應該知道市面上有幾個熱門股票APP，唔止可以睇到股票報價，仲一站式有齊晒新聞、股評、行業推介等等資料喎！

Aska：我大概知你講邊幾個APP呀，我好多朋友都係睇嗰啲APP，不過股票資訊APP上面做唔到買賣喎。睇啱心水股票，股價又啱心水，但係到我打開手機銀行APP、登入、再去證券戶口、搵返嗰隻股票，搞搞吓股價都升晒，錯失咗最佳時機啦！

Banco：講個好消息你知啦！中銀香港同唔同熱門股票資訊APP合作提供跨平台投資服務，只要你喺股票資訊APP度，對心水股票直接撳「買入／賣出」，系統會即時連結去中銀香港手機銀行證券戶口，只要做簡單登入，就可以直接做買賣，方便快捷，捕捉入市機會！開戶詳情請見：www.bochk.com/dam/investment/ssiq2/tc.html

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