【股票您問我答】股壇初哥Aska想開戶 除咗免佣仲要諗乜野？

張馳豪Aska最近想開股票戶口，不過就唔知點揀，梗係問過專家中銀香港個人數字金融產品、股票及結構性投資業務處助理總經理姚益煇Banco啦！

Aska：出道之後收入多咗，見最近股市咁多機會，都想開個股票戶口做吓投資，都想開個股票戶口做吓投資，喺銀行同證券行開戶有咩分別㗎？

Banco：你本身有銀行戶口，其實用銀行股票戶口買賣股票會相對方便你多啲。銀行提供一站式理財服務，用銀行買股票，唔需要將啲錢轉出轉入，方便你更靈活隨時應付其他理財需要。另外，好多客戶都著重安全性及穩定性，一般嚟講，監管機構對銀行著更嚴格嘅資本要求，倒閉風險相對較低，而坊間證券行有大有細，更有部分唔係上市公司，消費者比較難知道經營狀況，近期都出現本地證券行結業嘅例子，需要客戶喺指定時間內沽晒所有貨或者轉倉，都搞到唔少客戶失咗預算！

Aska：咁又係喎，不過近排好多證券行都話「一世免佣」，用證券行做交易咪好似著數好多囉?

Banco：之前新聞都有提到，好多聲稱免佣優惠都存在其他隱藏收費，更有部份證券行會喺買賣差價度食返佣金。其實唔少銀行都有新客戶免佣優惠，安全之餘又慳返唔少交易成本。而家有個優惠好啱你，6月底之前喺中銀香港開立股票戶口，可享三個月買賣免佣優惠，而且唔止港股， A股同美股都免佣！兼顧到安全性之餘，又唔駛將啲錢存嚟存去，仲慳到交易佣金，相信大家都識揀啦！開戶詳情請見：www.bochk.com/dam/investment/ssiq2/tc.html

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