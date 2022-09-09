「轉數快」推出四周年登記用戶過千萬 研拓跨境支付

香港金融管理局副總裁李達志在匯思專欄中指出，「轉數快」於2018年10月推出至今近4年，截至今年8月底已錄得1,090萬個登記，單計8月份平均每天處理92.8萬宗實時交易，較系統推出時飊升17倍。

他表示，「轉數快」使用範圍申延至繳交水電煤費、管理費或不同政府部門及公營機構（如房屋委員會及醫院管理局）的帳單及費用，現時已獲超過8成的政府部門採用。在商戶方面，自第四階段開放應用程式介面（開放API）後，App-to-App（ATA）及Web-to-App（WTA）付款功能的使用量持續穩定增長，今年8月交易量已近45萬宗。

李達志在文中提到拓展跨境支付，表示與中國人民銀行數字貨幣研究所（數研所）合作有關數字人民幣的技術測試已進入第二階段，主要測試通過「轉數快」為數字人民幣錢包增值。目前參與第二階段測試的銀行,有4間，並繼續邀請銀行員工及商戶參與。

與泰國央討於當地使用「轉數快」支付

至於海外其他地方的電子支付系統互聯，金管局正與泰國央行合作，探討讓香港居民於泰國使用「轉數快」支付，及讓泰國旅客在港使用當地的快速支付系統「PromptPay」。金管局期望在疫情緩和、旅遊業逐步復蘇之際，可以為香港人到海外旅遊或來港旅客提供多一個安全快捷的支付選擇，給旅客一個嶄新的體驗。