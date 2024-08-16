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財經
2024-08-16 11:26:00

「金融大鱷」索羅斯完美避開美股回調　暴跌前已甩Google母企及亞馬遜

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「金融大鱷」索羅斯完美避開美股回調　暴跌前已甩Google母企及亞馬遜

「金融大鱷」索羅斯完美避開美股回調　暴跌前已甩Google母企及亞馬遜

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亞洲股市7月迎來一場小型股災，連帶美股科技股亦作一次回調。據有「金融大鱷」之稱的索羅斯（George Soros）其家族辦公室Soros Fund Management，以及曾管理索羅斯的「前軍師」Druckenmiller，其Stanley Druckenmiller投資公司，向美國證交所披露的文件顯示，兩者在2024年第二季減持部分大型美國科技股股份，當中包括Google母企（Alphabet，美：GOOGL）及亞馬遜（美：AMZN）。

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索羅斯家辦減持Google母企及亞馬遜

當中，Soros Fund Management（SFM）的「13F」文件顯示，公司上季出售約39% Alphabet（美：GOOGL）持股，以及減持約26%亞馬遜（美：AMZN）持股，亦清倉高通（美：QCOM）。

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基金新建倉約10萬股蘋果（美：AAPL），但同時買入蘋果認沽期權（Put），涉約75萬股蘋果正股，市值約1.6億美元；102.5萬股阿里巴巴（美：BABA）。

他也加倉台積電（美：TSM），還披露新投資博通（美：AVGO）、美光科技（美：MU）、德州儀器（美：TXN）和超微電腦（美：SMCI）。

索羅斯「前軍師」清倉Meta

至於索羅斯「前軍師」Druckenmiller的Duquesne Family Office就披露，上季減持美國大型科技股，包括英偉達（美：NVDA）  、蘋果及微軟（美：MSFT），並清倉Meta（美：META）。

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