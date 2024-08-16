「金融大鱷」索羅斯完美避開美股回調　暴跌前已甩Google母企及亞馬遜

亞洲股市7月迎來一場小型股災，連帶美股科技股亦作一次回調。據有「金融大鱷」之稱的索羅斯（George Soros）其家族辦公室Soros Fund Management，以及曾管理索羅斯的「前軍師」Druckenmiller，其Stanley Druckenmiller投資公司，向美國證交所披露的文件顯示，兩者在2024年第二季減持部分大型美國科技股股份，當中包括Google母企（Alphabet，美：GOOGL）及亞馬遜（美：AMZN）。