「阿里版微信」釘釘登陸香港　5大功能助企業協作

被視為「阿里版微信」的阿里巴巴(9988)集團旗下協作平台釘釘(DingTalk)正式登陸香港市場，於香港設立服務團隊，並推出包括多語言能力、跨時區管理、多組織管理、低代碼平台及安全合規等5大功能，以更好回應客戶要求和構建本地化生態和服務體系。

涵蓋消費金融教育等眾多行業 據了解，雖然釘釘核心功能與騰訊(700)微信一樣是即時通訊，但釘釘更著重企業層面(2B)功能，微信則主打更多日常社交平台，也有支付等附加應用。阿里巴巴表示，釘釘成立至今已累計有超過7億用戶，涵蓋眾多行業包括能源及製造、消費、金融、教育、基建、交通、物流、物業和地產、互聯網、醫療及公共服務部門等。

釘釘平台5大功能包括如下： 多語言能力 ︰基於AI能力，支持多達20種語言的即時翻譯，包括單聊或群聊多語言實時翻譯、跨國會議在線翻譯、一鍵翻譯會議紀要至多國語言等；

跨時區管理 ︰支持直接將系統顯示的資訊轉換至本地時區，便利跨市場企業運營及協作；

多組織管理 ︰提供「全球一本通訊錄」，支持全球化組織管理，包括團隊上下級和合作夥伴上下游等多種形式的交流、協作及管理需求；

低代碼平台 ︰應用全球領先的低代碼平台，以助組織可以快速及以低成本搭建跨地區及個性化的業務流程；

安全與合規 ︰通過包括歐盟要求的《一般資料保護規則》(General Data Protection Regulation，GDPR)等多個認證；具備高水準的安全能力，以靈活的部署方式，支持不同行業的合規及定製化需要。 釘釘全球銷售總裁楊猛指，香港是國際金融樞紐，是通往全球市場的重要門戶，希望以香港作為試金石，為實踐全球化戰略打下基礎，並借助香港市場的國際影響力，加速釘釘的全球化發展。