「雙11」｜淘寶斥數億人幣推跨境服務新品牌 拓展5重點市場

「雙11」購物節正式啟動。天貓淘寶海外事業部總經理葉劍秋指，雙11啟動之際，淘寶香港、澳門、台灣、新加坡及馬來西亞五個重點市場，斥資
數億元人民幣，推出跨境服務新品牌淘寶PLUS，以加強服務，包括滿額包郵降門檻、提供更多本地退服務選擇、專屬客戶服務等。
葉劍秋續指，淘寶PLUS已獲得眾多商家參與，反映獲得支持及認同，使為消費者提供滿額包郵覆蓋到更多商品品類。「更重要是，這些服務的提升都是來自我們的投入，而不是通過商品提價來實現，務求讓消費者在商品原價或享受雙11優惠價同時，享受更優質的服務。」他指，未來將繼續透過多種服務模式上的創新，滿足所有用戶在購物旅程中的全鏈路體驗，以更細緻差異化服務深度滿足各類消費者在跨境電商購物的不同需求。
大增品種數量逾50%
至於新品牌的升級服務方面，在滿額包郵服務中，增加了大量品類，覆蓋的品種數目較原來增加超過50%，如在原有的女裝飾品外，增加了輕小件商品及趨勢類商品，包括防曬服、漢服、旅行箱及各種旅行用品、戶外露營工具、寵物用品、廚房烹飪及餐具，以及收納整理等。
滿額包郵門檻下降
另外，各市場滿額包郵門檻下降，如香港市場從買滿199元，降至僅為99元包郵。澳門市場買滿49元包郵，而除了菜鳥官方物流，還新增eBuy提供滿額包郵服務。台灣市場249元滿額包郵，在雙11正式期免費升級尊榮服務，即包郵又包稅。新加坡的滿額包郵門檻從299元只有海運包郵，升級為只需249元，且空海運同時包郵。馬來西亞的滿額包郵門檻，從299元只有海運包郵，升級為只需199元，且空海運同時包郵。
升級本地退貨服務，為各市場消費者提供更多本地退選擇及保障，如港台新馬等市場均支持免費上門取件、香港及澳門市場也可退貨到部分自提點，以及台灣市場支持指定超商退貨。
淘寶PLUS內設有專屬入口
以及專屬客戶服務升級，在淘寶PLUS內設有專屬入口，供用戶聯繫客服。除了設有智能客服外，也增設了召喚人工客服按鈕，以便捷的方式為用户提供更貼心的服務。用戶可選擇對應的語言進行溝通，除普通話客戶服務外，在香港和澳門更可選擇粵語客服。