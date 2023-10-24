「雙11」｜淘寶斥數億人幣推跨境服務新品牌 拓展5重點市場

「雙11」購物節正式啟動。天貓淘寶海外事業部總經理葉劍秋指，雙11啟動之際，淘寶香港、澳門、台灣、新加坡及馬來西亞五個重點市場，斥資

數億元人民幣，推出跨境服務新品牌淘寶PLUS，以加強服務，包括滿額包郵降門檻、提供更多本地退服務選擇、專屬客戶服務等。

葉劍秋續指，淘寶PLUS已獲得眾多商家參與，反映獲得支持及認同，使為消費者提供滿額包郵覆蓋到更多商品品類。「更重要是，這些服務的提升都是來自我們的投入，而不是通過商品提價來實現，務求讓消費者在商品原價或享受雙11優惠價同時，享受更優質的服務。」他指，未來將繼續透過多種服務模式上的創新，滿足所有用戶在購物旅程中的全鏈路體驗，以更細緻差異化服務深度滿足各類消費者在跨境電商購物的不同需求。

大增品種數量逾 50%

至於新品牌的升級服務方面，在滿額包郵服務中，增加了大量品類，覆蓋的品種數目較原來增加超過50%，如在原有的女裝飾品外，增加了輕小件商品及趨勢類商品，包括防曬服、漢服、旅行箱及各種旅行用品、戶外露營工具、寵物用品、廚房烹飪及餐具，以及收納整理等。