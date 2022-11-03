「雙11」銷售報捷 29省避疫停派送恐阻發貨

阿里巴巴及京東集團回升兩日後今早報跌，分別下跌5.9%及4.0%。

京東稱「京東11.11全球熱愛季」早段表現良好，10月31日晚上8時至11月1日24時累計售出商品超5.5億件，成交額前20的品牌中，中國品牌佔比達80%，近5萬中小品牌成交額按年增長超100%，近7萬中小商家成交額按年增長超100%。

踏入內地雙11電商旺季，阿里巴巴（9988）及京東（9618）公布初步銷情數據，阿里巴巴表示，天貓雙11第一波售賣期（10月31日晚上8時至11月3日晚）開場後1小時內，102個品牌成交額逾億元（人民幣，下同），其中國際品牌佔比過40%。

不過當「雙11」進行得如火如荼之際，全國多地疫情升溫，內地《財新網》引述一份「全網暫停派送網點匯總」表格報道，截至11月1日，全國共有3,228個終端網點因疫情管控暫停派送，涉及安徽、福建、廣東、河南、內蒙古自治區及重慶等29個省份，商家也反映存在發貨難問題。

根據表格提示，內蒙古呼和浩特、包頭、鄂爾多斯地區因疫情原因暫停發貨，江蘇省太倉、昆山地區無法正常發貨，河北省滄州市、山東省臨沂市因疫情管控升級暫停攬收（中轉處理）。

有商家指出，10月後不能發貨的訂單增加，幾乎佔總訂單數量的10%，商家擔心用戶下單後因管控發不了貨而申請退款，導致大量商品滯留倉庫。