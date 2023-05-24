《香港01》創辦人于品海46%南海控股股權遭接管

本地媒體《香港01》母企南海控股（680）大股東于品海，其持有的45.82%南海控股股份，遭德勤以接管人名義接管，意味德勤將接管南海所有生意。而今年9月底前，若南海控股未能發布業績，恐面臨除牌危機。

于品海傳出財困

據聯交所股權披露資料顯示，現時德勤何國樑、侯佳伶及葛俊，獲委任為Pippen Limited、Rosewood Assets、First Best Assets及Unicorn Assets Group接管人，該公司均為于品海用作持有南海控股的子公司。

而于品海近年屢傳出陷入財困，過去多次將南海控股的股份抵押，至今已抵押了314.57億股或45.83%，與是次接管的股份數目非常接近，其尚未抵押的股份比例為13.42%。由於德勤已接管南海控股大多數股權，將接管南海《香港01》等所有生意。