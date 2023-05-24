《香港01》創辦人于品海46%南海控股股權遭接管

本地媒體《香港01》母企南海控股（680）大股東于品海，其持有的45.82%南海控股股份，遭德勤以接管人名義接管，意味德勤將接管南海所有生意。而今年9月底前，若南海控股未能發布業績，恐面臨除牌危機。
南海控股現正停牌，停牌前報0.35元。
于品海傳出財困
據聯交所股權披露資料顯示，現時德勤何國樑、侯佳伶及葛俊，獲委任為Pippen Limited、Rosewood Assets、First Best Assets及Unicorn Assets Group接管人，該公司均為于品海用作持有南海控股的子公司。
而于品海近年屢傳出陷入財困，過去多次將南海控股的股份抵押，至今已抵押了314.57億股或45.83%，與是次接管的股份數目非常接近，其尚未抵押的股份比例為13.42%。由於德勤已接管南海控股大多數股權，將接管南海《香港01》等所有生意。
9月底恐面臨除牌
由於南海控股去年因未趕及在3月底刊登全年業績，自2022年4月起停牌至今，根據《上市規則》，如股份連續18個月停牌便須退市，意味南海控股距離除牌僅4個多月。
較早前南海亦發盈警指，料全年虧損30億至34億元，最多按年擴大34%，主要受房地產開發周期影響，以及文化與傳播服務業務受疫情拖累。