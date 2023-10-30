《香港01》母企南海控股接管人提請求　暫免除牌取消上市地位

南海控股上月委任7名董事議案聲稱獲通過

2023年9月底，南海委任7名董事的提呈決議案，聲稱於股東特別大會上獲得通過，但其後南海控股發通告指，因當時議案並無同時提呈增加董事人數上限，故無法認可對有關委任，而股東特別大會將無限期延期。

為應對董事人數上限問題，股東於股東特別大會上被邀請提交修訂要求，以增加南海控股的董事人數上限，並再次建議委任7名董事，之後接管人亦向南海註冊地點，百慕達法院入稟，要求繼續任命7名董事，並申請禁制令，禁止南海在法庭審判前處置任何重要資產、任命董事及不合理借款等。

南海控股自去4月起停牌至今

南海控股由於無法按《上市規則》，刊發經審核的年度業績及中期業績，公司股份自2022年4月1日上午9時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知。10月13日，南海宣布接獲聯交所發出函件，因停牌超逾18個月聯交所上市委員會，決定取消公司的上市地位。

當時聯交所向南海表示，除非南海控股申請覆核取消上市地位決定，否則公司股票上市的最後一天為本月30日，上市地位將於本月31日早上9時起取消。

南海於今年5月披露，創辦人于品海持有逾45.82%或314.5億股權益，已遭其債權人建銀國際海外委任德勤接管。有指今次向聯交所提出延長覆核取消南海上市地位期限，均由其債權人建銀及接管人德勤推動。