《魷魚遊戲》功臣之一！Netflix新增用戶創紀錄 盤前飆14%

Netflix最新公布的第四季季績中透露，用戶人數高達淨增長1,890萬個，至3.0163億個，創下史上最大的季度用戶增長；同時，集團又宣布150億美元回購計劃。Netflix股價在盤前急升，截至本港時間7時，美股盤前報994.36美元，大升14.3%。

上季收入盈利齊超預期

Netflix在美國交易時間收市後公布第四季收入102.5億美元，按年升16%，並較預期101.1億元高；每股盈利4.27美元，飆逾倍，同樣較預期4.18美元高。集團將全年收入預測提高至435億美元至445億美元之間，較之前預測430億美元至440億美元範圍高。