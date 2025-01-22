《魷魚遊戲》功臣之一！Netflix新增用戶創紀錄 盤前飆14%

Netflix最新公布的第四季季績中透露，用戶人數高達淨增長1,890萬個，至3.0163億個，創下史上最大的季度用戶增長；同時，集團又宣布150億美元回購計劃。Netflix股價在盤前急升，截至本港時間7時，美股盤前報994.36美元，大升14.3%。
上季收入盈利齊超預期
Netflix在美國交易時間收市後公布第四季收入102.5億美元，按年升16%，並較預期101.1億元高；每股盈利4.27美元，飆逾倍，同樣較預期4.18美元高。集團將全年收入預測提高至435億美元至445億美元之間，較之前預測430億美元至440億美元範圍高。
NLF及拳王賽事吸客
集團強勁增長主要受惠去年底前成功播出兩場美國橄欖球職業聯盟(NLF)、一場拳王Mike Tyson與網紅拳手Jake Paul的拳擊賽，以及人氣韓劇《魷魚遊戲》第二季。Netflix又表示，在美國、加拿大、葡萄牙和阿根廷對大多數計劃進行了價格調整。
Netflix聯席行政總裁Greg Peters表示，強大增長並不是由某一特定事件推動的，按過往經驗，「沒有單一標題能夠驅動我們的大部分獲客或參與」，又指直播活動在該季度的新客戶中占比不大。據悉，Mike Tyson與Jake Paul的拳擊賽吸引1.08億觀眾收看，NLF平均觀眾人數3千萬。