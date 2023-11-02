FinTech Week｜許正宇：新綜合基金平台明年底推出　目標對準零售基金領域 (更新)

特首李家超上周於施政報告內，提出設立新綜合基金平台，財經事務及庫務局局長許正宇在周四（2日）於金融科技周論壇上指，港交所將開發及營運新綜合基金平台，料首階段計劃明年底前推出，目標對準零售基金領域。

許正宇冀新平台更好服務投資者

許正宇致辭時指，新平台名為「IFP」，屆時將涵蓋零售基金整個分配周期的前台及後台，以及價值鏈。他指出，希望新平台能令零售基金，可以更好服務投資者、基金經理、發行人及生態圈內其他持份者，並提高效率，減少交易、合規及行政相關成本，亦能提高透明度，以此吸引更多基金經理於本港發行產品，幫助中介人擴大收入來源。

許正宇又提到，因應JPEX事件，已與相關部門研究監管場外交易所（OTC），待相關草案完成後，會盡快上交立法會審議。

港交所：正在籌備開發中

港交所指，正籌備為香港零售基金開發一個綜合基金平台，以支持香港作為全球財富管理中心的發展。港交所新興業務和定息及貨幣業務主管蘇盈盈表示，港交所致力進一步提升香港作為國際金融中心的吸引力和競爭力，為市場和投資者提供更豐富的選擇。建立這個新的零售基金綜合平台是香港交易所連接資本與機遇戰略的一部分，我們期望這個平台能夠有助拓寬香港的基金分銷網絡，讓投資者可以用更低的成本、從更廣泛的分銷渠道、選擇更豐富的基金產品。

證監會：歡迎為零售基金分銷設立綜合平台

此外，證監會亦歡迎為零售基金分銷設立綜合平台的計劃，指計劃乃政府在本港聯動金融科技惠及實體經濟的措施之一。證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，預期新的綜合基金平台將會為業界帶來新商機，並會促進香港零售基金市場的參與度並使其更多元化，從而鞏固香港作為國際資產及財富管理中心的地位。

她續指，平台將能便利基金分銷和公眾取覽基金投資選擇的資料，並令產品選擇更加豐富，而產品透明度亦會增加。