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財經
2022-06-30 11:59:01

《Pokemon Go》開發商Niantic裁員8%並停止4項目製作

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《Pokemon Go》開發商Niantic裁員8%並停止4項目製作

Niantic行政總裁John Hanke在內部電郵表示，要精簡架構。（網上圖片）

外電報道，開發大熱遊戲《Pokemon Go》的Niantic Inc.將裁員8%，並會取消4個開發項目。根據彭博社引述公司致員工的電子郵件，該公司的行政總裁John Hanke表示，公司正面臨經濟動盪的時期，並且已經在不同範圍降低成本，但是集團仍然需要進一步精簡的運營，使公司能更好地應對面對經濟情況。

Niantic2016年開發虛擬實景（AR）遊戲《Pokemon Go》後，一直在努力尋找另一個大熱門卻不果。公司於2019年推出的第三款作品《哈利波特：巫師聯盟》（Harry Potter: Wizards Unite）亦已於2022131日正式關閉。

集團發言人回應時證實，集團將會停止一些項目的製作部份項目。外電報道，集團將會取消4個項目，去年宣布的遊戲《變形金剛：重金屬》，以及公司與Punchdrunk合作的《哈姆雷特》，後者是流行互動劇《Sleep No More》背後的戲劇公司。另外兩個項目被稱為《Blue Sky》和《Snowball》。

Niantic2010年成立，以製作增強現實風格的遊戲而聞名。據Sensor Tower估計，該公司在2016年發布《Pokemon Go》，下載量超過10億次。

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