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財經
2022-11-22 04:29:52
日報

1個月拆息14年高 渣打上調H按封頂息

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渣打銀行

渣打將H按銷息上限上調至P減2.25厘。(資料圖片)

本港銀行同業拆息持續高企，其中與樓按相關的1個月拆息續創14年高位，渣打銀行昨指，由今日起，其拆息按揭計劃的鎖息上限將由最優惠利率(P，5.625厘)減2.5厘 ，上調至 P減2.25厘，即實際年利率由 3.125厘，上調0.25厘，至 3.375厘，將涵蓋一、二手物業，及新造按揭。

中原料再有銀行跟隨

中原按揭董事總經理王美鳳指，在美息上升及銀行結餘減少的加息周期下，1個月拆息昨升至3.65厘，較現主要按息介乎2.875至3.125厘，高出約0.5至0.78厘，反映銀行面對資金成本上升及加按息壓力。此外，銀行定存息競爭激烈，港元貸存比率已升至90%，故銀行上調新造按揭息率以紓緩息差。相信其他銀行因應資金成本、按揭業務策略等考慮，由於拆息已明顯高於按息，不排除再有銀行跟隨上調新造按息以紓緩息差壓力。

市場按息差距達半厘

H按封頂息加至3.375厘後，倘以還款期30年、500萬元按揭額計，每月供款增加686元或3.2%。王美鳳指，以現時市場按息高達介乎2.875厘及3.375厘，高低差距約0.5厘，倘以貸款額500萬元及30年期計，每月供款相差1,360元或6.6%，她料會吸引按揭客戶流向低按息銀行。

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