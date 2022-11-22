1個月拆息14年高 渣打上調H按封頂息

本港銀行同業拆息持續高企，其中與樓按相關的1個月拆息續創14年高位，渣打銀行昨指，由今日起，其拆息按揭計劃的鎖息上限將由最優惠利率(P，5.625厘)減2.5厘 ，上調至 P減2.25厘，即實際年利率由 3.125厘，上調0.25厘，至 3.375厘，將涵蓋一、二手物業，及新造按揭。

中原料再有銀行跟隨 中原按揭董事總經理王美鳳指，在美息上升及銀行結餘減少的加息周期下，1個月拆息昨升至3.65厘，較現主要按息介乎2.875至3.125厘，高出約0.5至0.78厘，反映銀行面對資金成本上升及加按息壓力。此外，銀行定存息競爭激烈，港元貸存比率已升至90%，故銀行上調新造按揭息率以紓緩息差。相信其他銀行因應資金成本、按揭業務策略等考慮，由於拆息已明顯高於按息，不排除再有銀行跟隨上調新造按息以紓緩息差壓力。