1個月港元拆息突破1厘　9月美議息後至年底加P機會大

美國下周議息前，香港拆息繼續抽升據香港銀行公會公布的最新香港銀行同業拆息（HIBOR），隔夜拆息報0.29006厘。與按揭利率相關的一個月拆息報1.01143厘，連升7天，創1個月新高。

港元銀行同業拆息最新息率

隔夜 0.29006厘

1星期 0.51179厘

1個月 1.01143厘

3個月 1.9897厘

6個月 2.78464厘

12個月 3.48089厘

市場人士普遍預測，香港會在聯儲局9月底議息後至年底前上調最優惠利率（P）。大摩的研究報告預計，在聯儲局公布9月份議息結果之後，下半年HIBOR可能會顯著回升，香港銀行有機會加P。利率趨升，不利於住宅樓市及高負債的本地地產展商，料下半年香港一手物業銷售將會放緩。

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡認為，當1個月拆息穩定地企至1.5厘以上，香港銀行才有機會加P。現時銀行體系總結餘仍然充足，在6月底半年結過後對港元的需求不強，因此認為港銀加P的時間，仍在今年第三季末至第四季。

花旗表示，HIBOR已上升一段時間，相信金管局會透過外匯基金票據，向銀行體系總結餘釋出流動性，從而為拆息走高提供緩衝，預測加P的時間會接近今年底，或會影響到按揭與樓市。