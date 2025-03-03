1月零售銷售按年跌3.2%　連跌11個月　珠寶首飾類別跌18%最多

統計處今(3日)公布，今年1月零售業總銷貨價值的臨時估計為353億元，按年下跌3.2%，符預期，連跌11個月。2024年12月的零售業總銷貨價值的修訂估計按年下跌9.6%。在扣除價格變動後，1月零售業總銷貨數量臨時估計按年下跌5.2%。

政府： 按年跌幅明顯收窄 按銷貨價值計，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物按年跌近18%，跌幅最多；其次為電器及其他未分類耐用消費品跌10.5%；汽車及汽車零件跌近53%；超市貨品則升約5%，食品、酒類飲品及煙草升約11%。 政府發言人表示，1月零售銷貨值按年跌幅明顯收窄，經季節調整按月回升，或因為今年農曆新年較早出現，認為應合計1月及2月數據一併分析，更有效評估零售銷售表現。

展望未來，發言人指零售業的短期表現將繼續受旅客和市民消費模式轉變所影響，但國家推出多項提振內地經濟及惠港措施，加上特區政府積極推動旅遊業發展和提振本地市面氣氛，以及就業收入增加，均對零售業有利。 月份/年份 本港零售銷貨值 01/25 -3.2% 12/24 -9.6 11/24 -7.3 10/24 -2.8 9/24 -6.9 8/24 -10 7/24 -11.7 6/24 -9.7 5/24 -11.4 4/24 -14.7 3/24 -7 2/24 +1.9